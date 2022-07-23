Иммунолог назвал вариант коронавируса «кентавр» признаком окончания пандемии

Российский врач-иммунолог Владимир Жемчугов выразил мнение, что появление варианта «кентавр» штамма коронавируса «омикрон» является признаком окончания пандемии. Об этом сообщает ТАСС .

«Текущий всплеск „омикрона“ — это „хвост“ пандемии, окончание эпидемии коронавируса», — подчеркнул Владимир Жемчугов.

Эксперт выразил уверенность, что нынешний рост заболеваемости ковидом не требует введения каких-либо дополнительных ограничительных мер.

Иммунолог посоветовал россиянам из группы риска соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маску в общественных местах.

По его словам, в первую очередь речь идет о пожилых людях от 80 и старше, а также лицах с хроническими заболеваниями и тех, кто применяет иммуносупрессивную терапию.

Напомним, первые пять случаев заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» под названием «Кентавр» зафиксировали в России.

Заболевание выявили у пятерых жителей Москвы. Оно протекает в легкой форме, в связи с чем принято решение не госпитализировать инфицированных.