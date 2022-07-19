19 июля
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Здоровье

В России впервые выявили вариант коронавируса «Кентавр»

Первые пять случаев заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» под названием «Кентавр» зафиксировали в России. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

ПЦР-исследование к COVID-19.
ПЦР-исследование к COVID-19.
Лаборатория «Инвитро»

Заболевание выявили у пятерых жителей Москвы. Оно протекает в легкой форме, в связи с чем принято решение не госпитализировать инфицированных, уточнили в ведомстве.

«У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал журналистам, что на фоне подъема заболеваемости в других странах ситуация с коронавирусом в России остается стабильной.

Ранее сообщалось, что в действующий указ губернатора Алтайского края внесены изменения о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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