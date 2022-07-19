В России впервые выявили вариант коронавируса «Кентавр»

Первые пять случаев заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» под названием «Кентавр» зафиксировали в России. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора .

Заболевание выявили у пятерых жителей Москвы. Оно протекает в легкой форме, в связи с чем принято решение не госпитализировать инфицированных, уточнили в ведомстве.

«У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал журналистам, что на фоне подъема заболеваемости в других странах ситуация с коронавирусом в России остается стабильной.

Ранее сообщалось, что в действующий указ губернатора Алтайского края внесены изменения о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.