15 июля
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Здоровье

Еще есть, что смягчать. Губернатор Алтайского края снял несколько ковидных ограничений

В действующий указ Губернатора Алтайского края внесены изменения о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

В России настало эпидемиологическое благополучие, поэтому действие некоторых региональных антиковидных норм снимают.

Например, снимают нормы о проведении профилактической дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах.

Также отменена обязательная обработка объектов общественного транспорта, жд- и автовокзавлов.

Но, несмотря на период эпидблагополучия, все организации должны строго руководствоваться требованиями по профилактике COVID-19.

Напомним, массовые мероприятия в регионе разрешили проводить 6 апреля.

А 7 июня в Алтайском крае отменили масочный режим. Без масок стало можно находиться в общественном транспорте и на массовых мероприятиях.

Ранее проректор Алтайского медицинского университета призвал жителей региона не расслабляться и снова привиться от коронавируса.

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