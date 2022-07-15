Еще есть, что смягчать. Губернатор Алтайского края снял несколько ковидных ограничений

В России настало эпидемиологическое благополучие, поэтому действие некоторых региональных антиковидных норм снимают.
Например, снимают нормы о проведении профилактической дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах.
Также отменена обязательная обработка объектов общественного транспорта, жд- и автовокзавлов.
Но, несмотря на период эпидблагополучия, все организации должны строго руководствоваться требованиями по профилактике COVID-19.
Напомним, массовые мероприятия в регионе разрешили проводить 6 апреля.
А 7 июня в Алтайском крае отменили масочный режим. Без масок стало можно находиться в общественном транспорте и на массовых мероприятиях.
Ранее проректор Алтайского медицинского университета призвал жителей региона не расслабляться и снова привиться от коронавируса.