12 июля
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Здоровье

Еще поковидуем. Проректор Алтайского медицинского университета призвал не расслабляться и снова привиться от коронавируса

Количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до минимума, и Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения. Прививочная кампания тоже сошла на нет. Однако, эксперты призывают все же сделать прививки: уже осенью вирус снова может себя проявить. Об этом Altapress.ru рассказал проректор АГМУ по развитию регионального здравоохранения Андрей Коломиец.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Европа дойдет до нас

Российский Минздрав уже выпустил предупреждение о том, что ковид снова может нанести удар уже во второй половине лета — начале осени. Людям рекомендовали пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Прогнозы экспертов основываются на ситуации в ряде других стран. Так, в качестве примера Минздрав приводит данные о резком увеличении заболеваемости вариантами «омикрона» BA.4 и BA.5. В частности, подобная ситуация наблюдается в Германии, Португалии и Израиле.

Из-за подъема заболеваемости ковидом в мире нельзя исключать некоторого роста числа зараженных и в России.

Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев ожидает, что рост числа заболевших в России придется на конец июля-начало августа. Положение может усугубить начало учебного года, полагает специалист.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор отменил в России все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Новый вброс

«Новая волна коронавируса обязательно придет. Однако, пока неизвестно, насколько она будет сильной и тяжелой», — считает проректор АГМУ Андрей Коломиец.

Он говорит, что сейчас, наконец-то, происходит то, что давно прогнозировали врачи и ученые: коронавирус приобретает сезонную форму и будет циркулировать в популяции как ОРВИ в весенне-осенний период.

«Любой вирус достаточно тяжел в первые три года, а затем инактивируется из-за собственных же мутаций. Каждое новое изменение ухудшает функции вируса и делает его слабее», — рассказывает Коломиец.

Врач склоняется к тому, что коронавирус — это все же лабораторное, а не природное «изобретение». «Если не будет „вброса“ новых штаммов, то ситуация кардинально не изменится. Уже существующие не представляют большой опасности», — говорит он.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
pexels.com

Вирусный микс

Каждый год в осенний сезон эпидемического подъема циркулируют несколько штаммов гриппа, различные рино- и энтеровирусы. «Это всегда такой вирусный микс, — говорит Андрей Коломиец. — Теперь к нему прибавится ковид. Я думаю, что мы столкнемся с увеличением заболеваемости в октябре-ноябре, а к Новому году мы сможем оценить, насколько он тяжел, и какой ущерб может нанести».

Наиболее подходящая среда для нового коронавируса — это повышенная влажность и температура около +10С. Именно такая погода наблюдается в наших широтах осенью. При избыточной летней жаре возбудитель погибает, как и в морозную погоду зимой.

По словам Андрея Коломийца, всплеск заболеваемости в зимний период связан с тем, что мы чаще находимся в закрытых помещениях. Вирус хорошо распространяется в автобусах, офисных помещениях, школах. Большинство заражаются в домашних условиях при контакте с родственниками и друзьями.

«Если раньше мы говорили, что зимой гриппуем, то теперь ковидуем», — говорит врач.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

На всякий случай

Эксперты объясняют рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается сейчас в Европе, двумя причинами: новыми штаммами коронавируса и постепенным ослаблением иммунитета тех, кто давно привился или переболел.

Андрей Коломиец говорит, что, несмотря на увеличение зараженных людей в некоторых странах мира, нет данных о тяжелых случаях болезни. Однако не лишним будет поставить прививку.

«Пока не пришла новая волна, имеет смысл вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы подстраховаться, — считает он. — В подавляющем большинстве — 95−98% - генный материал коронавируса „покрывается“ имеющимися вакцинами. Это значит, что, поставив прививку, мы с большой долей вероятности защищаемся и от старых и от новых штаммов. Как и в случае с гриппом».

Как и в предыдущие годы, подумать о прививке следует в первую очередь возрастным людям, а также имеющим хронические заболевания. Даже легкая форма коронавируса может оказаться для них тяжелой, а то и фатальной. Вакцинироваться по-прежнему можно бесплатно в любой поликлинике.

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