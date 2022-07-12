Еще поковидуем. Проректор Алтайского медицинского университета призвал не расслабляться и снова привиться от коронавируса

Количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до минимума, и Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения. Прививочная кампания тоже сошла на нет. Однако, эксперты призывают все же сделать прививки: уже осенью вирус снова может себя проявить. Об этом Altapress.ru рассказал проректор АГМУ по развитию регионального здравоохранения Андрей Коломиец.

Европа дойдет до нас

Российский Минздрав уже выпустил предупреждение о том, что ковид снова может нанести удар уже во второй половине лета — начале осени. Людям рекомендовали пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Прогнозы экспертов основываются на ситуации в ряде других стран. Так, в качестве примера Минздрав приводит данные о резком увеличении заболеваемости вариантами «омикрона» BA.4 и BA.5. В частности, подобная ситуация наблюдается в Германии, Португалии и Израиле.

Из-за подъема заболеваемости ковидом в мире нельзя исключать некоторого роста числа зараженных и в России.

Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев ожидает, что рост числа заболевших в России придется на конец июля-начало августа. Положение может усугубить начало учебного года, полагает специалист.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор отменил в России все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».

Коронавирус. СС0

Новый вброс

«Новая волна коронавируса обязательно придет. Однако, пока неизвестно, насколько она будет сильной и тяжелой», — считает проректор АГМУ Андрей Коломиец.

Он говорит, что сейчас, наконец-то, происходит то, что давно прогнозировали врачи и ученые: коронавирус приобретает сезонную форму и будет циркулировать в популяции как ОРВИ в весенне-осенний период.

«Любой вирус достаточно тяжел в первые три года, а затем инактивируется из-за собственных же мутаций. Каждое новое изменение ухудшает функции вируса и делает его слабее», — рассказывает Коломиец.

Врач склоняется к тому, что коронавирус — это все же лабораторное, а не природное «изобретение». «Если не будет „вброса“ новых штаммов, то ситуация кардинально не изменится. Уже существующие не представляют большой опасности», — говорит он.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com

Вирусный микс

Каждый год в осенний сезон эпидемического подъема циркулируют несколько штаммов гриппа, различные рино- и энтеровирусы. «Это всегда такой вирусный микс, — говорит Андрей Коломиец. — Теперь к нему прибавится ковид. Я думаю, что мы столкнемся с увеличением заболеваемости в октябре-ноябре, а к Новому году мы сможем оценить, насколько он тяжел, и какой ущерб может нанести».

Наиболее подходящая среда для нового коронавируса — это повышенная влажность и температура около +10С. Именно такая погода наблюдается в наших широтах осенью. При избыточной летней жаре возбудитель погибает, как и в морозную погоду зимой.

По словам Андрея Коломийца, всплеск заболеваемости в зимний период связан с тем, что мы чаще находимся в закрытых помещениях. Вирус хорошо распространяется в автобусах, офисных помещениях, школах. Большинство заражаются в домашних условиях при контакте с родственниками и друзьями.

«Если раньше мы говорили, что зимой гриппуем, то теперь ковидуем», — говорит врач.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

На всякий случай

Эксперты объясняют рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается сейчас в Европе, двумя причинами: новыми штаммами коронавируса и постепенным ослаблением иммунитета тех, кто давно привился или переболел.

Андрей Коломиец говорит, что, несмотря на увеличение зараженных людей в некоторых странах мира, нет данных о тяжелых случаях болезни. Однако не лишним будет поставить прививку.

«Пока не пришла новая волна, имеет смысл вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы подстраховаться, — считает он. — В подавляющем большинстве — 95−98% - генный материал коронавируса „покрывается“ имеющимися вакцинами. Это значит, что, поставив прививку, мы с большой долей вероятности защищаемся и от старых и от новых штаммов. Как и в случае с гриппом».

Как и в предыдущие годы, подумать о прививке следует в первую очередь возрастным людям, а также имеющим хронические заболевания. Даже легкая форма коронавируса может оказаться для них тяжелой, а то и фатальной. Вакцинироваться по-прежнему можно бесплатно в любой поликлинике.