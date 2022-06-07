7 июня
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Жизнь

В Алтайском крае отменили масочный режим на «период благополучия»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приостановил действие нормы об обязательном использовании гигиенических масок, сообщает правительство региона.

Женщина. Маска. Болезнь.
Женщина. Маска. Болезнь.
unsplash.com

С 7 июня «на период эпидемиологического благополучия» приостанавливается действие требования об обязательном использовании масок.

«Внесены изменения в Указ главы региона от 01.03.2022 № 26 „Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19“», — говорится в сообщении.

Теперь без масок можно появляться в местах массового пребывания людей, в транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

При этом сохраняется рекомендация Роспотребнадзора о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Примечательно, что еще 3 июня Томенко поручил опровергнуть информацию по вопросу отмены масочного режима.

Ранее сообщили, что власти Алтайского края готовы отменить масочный режим, но не могут этого сделать без поддержки Роспотребнадзора.

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