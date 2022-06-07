В Алтайском крае отменили масочный режим на «период благополучия»

С 7 июня «на период эпидемиологического благополучия» приостанавливается действие требования об обязательном использовании масок.
«Внесены изменения в Указ главы региона
от 01.03.2022№ 26 „Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19“», — говорится в сообщении.
Теперь без масок можно появляться в местах массового пребывания людей, в транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.
При этом сохраняется рекомендация Роспотребнадзора о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Примечательно, что еще 3 июня Томенко поручил опровергнуть информацию по вопросу отмены масочного режима.
Ранее сообщили, что власти Алтайского края готовы отменить масочный режим, но не могут этого сделать без поддержки Роспотребнадзора.