Губернатор поручил опровергнуть информацию по вопросу отмены масочного режима в Алтайском крае

Ранее сообщалось, что правительство края бы и готово отменить маски, но против этого выступает Роспотребнадзор. Поэтому, руководствуясь мнением санитарных властей, решение об отмене не принимается. Об этом писал amic.ru, ссылаясь на свои источники.

Однако же, «информация не соответствует действительности», заявила вечером 3 июня пресс-служба губернатора.

«Решения по введению или изменению режимов различных ограничений принимаются руководством региона в соответствии с установленными процедурами», — сообщили там.

В любом случае, масочный режим продолжает действовать в регионе, а данных по его отмене так и нет.