Стало известно, почему в Алтайском крае не отменяют масочный режим

Власти Алтайского края готовы отменить масочный режим, но не могут этого сделать без поддержки со стороны Роспотребнадзора. А там пока не считают это возможным, пишет amic.ru .

«Если бы всё зависело только от правительства, масочный режим уже был бы снят. Власти региона уже пришли к этому решению и готовы. Тем более жители уже давно об этом просят и нужно пойти им навстречу», — сказал источник издания.

В краевом управлении Роспотребнадзора подтвердили, что пока не считают отмену масочного режима своевременным и правильным решением.

«Позиция у нас проста и понятна. Существует постановление главного государственного санитарного врача России № 31 от 16 октября 2020 года. Документ устанавливает масочный режим на территории всей Российской Федерации. На данный момент это постановление не отменено и продолжает действовать. Поэтому мы его продолжаем исполнять», — пояснили в ведомстве.

Планируется ли в ближайшее время заседание оперативного штаба — неизвестно.

Масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая 2020 года.