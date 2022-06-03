3 июня
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, почему в Алтайском крае не отменяют масочный режим

Власти Алтайского края готовы отменить масочный режим, но не могут этого сделать без поддержки со стороны Роспотребнадзора. А там пока не считают это возможным, пишет amic.ru.

Маска.
Маска.
unsplash.com

«Если бы всё зависело только от правительства, масочный режим уже был бы снят. Власти региона уже пришли к этому решению и готовы. Тем более жители уже давно об этом просят и нужно пойти им навстречу», — сказал источник издания.

В краевом управлении Роспотребнадзора подтвердили, что пока не считают отмену масочного режима своевременным и правильным решением.

«Позиция у нас проста и понятна. Существует постановление главного государственного санитарного врача России № 31 от 16 октября 2020 года. Документ устанавливает масочный режим на территории всей Российской Федерации. На данный момент это постановление не отменено и продолжает действовать. Поэтому мы его продолжаем исполнять», — пояснили в ведомстве.

Планируется ли в ближайшее время заседание оперативного штаба — неизвестно.

Масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая 2020 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость