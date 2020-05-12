«Цак надень, родной». В первый день масочного режима в Алтайском крае обойдутся без штрафов

12 мая в Алтайском крае впервые ввели масочный режим. С такими правилами уличного передвижения жители региона еще не сталкивались, и поэтому новая «временная трудность» вызывает вопросы. Altapress.ru в специальном разборе публикует ответы и объясняет, почему как минимум первый день режима должен пройти без штрафов для нарушителей.

Где теперь нельзя находиться без маски?

Губернатор Виктор Томенко указом от 8 мая постановил: с 12 числа использовать маски или респираторы при нахождении на остановках, в транспорте общего пользования (включая такси), а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг и общепита, аптечных организаций.

Обратим внимание на то, что в указе губернатора Томенко, в отличие от указа, например, по Новосибирской области, не упомянуты для обязательного ношения масок здания органов власти (федеральных, региональных, муниципальных), вокзалы и аэропорт, а также «иные общественные места».

Кто будет следить за соблюдением режима?

Сотрудники полиции. Впрочем, когда начнут выписывать первые протоколы — пока не ясно. 11 мая в управлении МВД по Барнаулу и региональном Главке полиции Altapress.ru сообщили, что пока не располагают информацией о порядке выявления и привлечения к ответственности нарушителей в рамках указа губернатора. Такая информация должна появиться в ближайшее время.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Штрафы будут большими?

Для граждан предусмотрен штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей (статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Для сравнения: в Москве эта «вилка» меньше — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (санкция предусмотрена столичным кодексом об административных правонарушениях).

Без маски теперь правда нельзя зайти в магазин или автобус?

В дирекции Барнаульского автовокзала Altapress.ru 11 мая сообщили, что не получали каких-либо разъяснений из Роспотребнадзора или органов правопорядка о технологии реализации указа Томенко. Поэтому пока перевозчикам не ясно, как отказать в поездке человеку с купленным билетом.

Торговая сеть «Мария-Ра» в свои аккаунтах в социальных сетях уведомила клиентов о введении с 12 мая масочного режима, отметив, что «такая мера поможет избежать распространения коронавируса».

На вопросы о мерах сдерживания посетителей без масок представители сети не ответили.

Вирус. Пандемия. Маска pixabay.com

После 12 мая маски не станут дефицитом?

Как утверждают чиновники, пока дефицита нет. Маски продаются в аптеках и во многих торговых точках продуктовых ритейлеров. По-прежнему, можно сделать заказ в интернете с доставкой на дом.

По данным правительства края, за последний месяц в регионе различные предприятия выпустили около 2,1 млн масок. То есть примерно по 1,5 маски на каждого жителя региона.

Если я не могу долго носить маску и сниму ее , меня накажут?

Нет. Алтайское управление Роспотребнадзора поясняет: «Лица, которые по медицинским показателям не в состоянии длительное время использовать медицинские маски, должны строго соблюдать респираторную гигиену (при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовой бумажной салфеткой и утилизировать ее сразу после использования…».

Медицинская маска. Altapress.ru.

Одноразовые маски можно использовать повторно?

Нет. Роспотребнадзор на этот счет говорит: «Выбрасывайте одноразовые маски после использования, утилизируйте их сразу после снятия».

Маску рекомендуется менять на чистую каждые два-три часа.

Масочный режим могут сделать строже?

Да, по дополнительному указу региональных властей. Так, в Ульяновской области губернатор решил, в довесок к уже введенному масочному режиму сделать обязательным ношение в общественных местах, особенно в продуктовых магазинах, еще и перчаток. Аналогичным образом поступил мэр столицы Сергей Собянин, который издал указ о правилах посещения любых магазинов в Москве.