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«Цак надень, родной». В первый день масочного режима в Алтайском крае обойдутся без штрафов

12 мая в Алтайском крае впервые ввели масочный режим. С такими правилами уличного передвижения жители региона еще не сталкивались, и поэтому новая «временная трудность» вызывает вопросы. Altapress.ru в специальном разборе публикует ответы и объясняет, почему как минимум первый день режима должен пройти без штрафов для нарушителей.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

Где теперь нельзя находиться без маски?

Губернатор Виктор Томенко указом от 8 мая постановил: с 12 числа использовать маски или респираторы при нахождении на остановках, в транспорте общего пользования (включая такси), а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг и общепита, аптечных организаций.

Обратим внимание на то, что в указе губернатора Томенко, в отличие от указа, например, по Новосибирской области, не упомянуты для обязательного ношения масок здания органов власти (федеральных, региональных, муниципальных), вокзалы и аэропорт, а также «иные общественные места».

Кто будет следить за соблюдением режима?

Сотрудники полиции. Впрочем, когда начнут выписывать первые протоколы — пока не ясно. 11 мая в управлении МВД по Барнаулу и региональном Главке полиции Altapress.ru сообщили, что пока не располагают информацией о порядке выявления и привлечения к ответственности нарушителей в рамках указа губернатора. Такая информация должна появиться в ближайшее время.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Штрафы будут большими?

Для граждан предусмотрен штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей (статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Для сравнения: в Москве эта «вилка» меньше — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (санкция предусмотрена столичным кодексом об административных правонарушениях).

Без маски теперь правда нельзя зайти в магазин или автобус?

В дирекции Барнаульского автовокзала Altapress.ru 11 мая сообщили, что не получали каких-либо разъяснений из Роспотребнадзора или органов правопорядка о технологии реализации указа Томенко. Поэтому пока перевозчикам не ясно, как отказать в поездке человеку с купленным билетом.

Торговая сеть «Мария-Ра» в свои аккаунтах в социальных сетях уведомила клиентов о введении с 12 мая масочного режима, отметив, что «такая мера поможет избежать распространения коронавируса».

На вопросы о мерах сдерживания посетителей без масок представители сети не ответили.

Вирус. Пандемия. Маска
Вирус. Пандемия. Маска
pixabay.com

После 12 мая маски не станут дефицитом?

Как утверждают чиновники, пока дефицита нет. Маски продаются в аптеках и во многих торговых точках продуктовых ритейлеров. По-прежнему, можно сделать заказ в интернете с доставкой на дом.

По данным правительства края, за последний месяц в регионе различные предприятия выпустили около 2,1 млн масок. То есть примерно по 1,5 маски на каждого жителя региона.

Если я не могу долго носить маску и сниму ее, меня накажут?

Нет. Алтайское управление Роспотребнадзора поясняет: «Лица, которые по медицинским показателям не в состоянии длительное время использовать медицинские маски, должны строго соблюдать респираторную гигиену (при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовой бумажной салфеткой и утилизировать ее сразу после использования…».

Медицинская маска.
Медицинская маска.
Altapress.ru.

Одноразовые маски можно использовать повторно?

Нет. Роспотребнадзор на этот счет говорит: «Выбрасывайте одноразовые маски после использования, утилизируйте их сразу после снятия».

Маску рекомендуется менять на чистую каждые два-три часа.

Масочный режим могут сделать строже?

Да, по дополнительному указу региональных властей. Так, в Ульяновской области губернатор решил, в довесок к уже введенному масочному режиму сделать обязательным ношение в общественных местах, особенно в продуктовых магазинах, еще и перчаток. Аналогичным образом поступил мэр столицы Сергей Собянин, который издал указ о правилах посещения любых магазинов в Москве.

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