В Москве ввели особый режим посещения магазинов

При этом Собянин подчеркнул, что многие москвичи уже давно используют маски и перчатки, но однако пока это делают не все.
Теперь для входа в магазин любого предназначения нужно «предъявить» на входе маску (или респиратор), закрывающую нос и рот, а также перчатки.
Отметим, что правительство Алтайского края также рассматривает возможность введения масочного режима с 12 мая. Такую рекомендацию вынес региональный Роспотребнадзор.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ранее, что поддерживает решение региональных властей о введении такого режима.
В Республике Алтай глава региона Олег Хорохордин одним из первых подписал такой документ.