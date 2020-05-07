Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В Москве ввели особый режим посещения магазинов

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, где установил с 12 мая в Москве новые правила посещения всех магазинов. Теперь туда нельхя будет зайти без маски и перчаток, пишет retail.ru.

Сергей Собянин.
Сергей Собянин.
kremlin.ru

При этом Собянин подчеркнул, что многие москвичи уже давно используют маски и перчатки, но однако пока это делают не все.

Теперь для входа в магазин любого предназначения нужно «предъявить» на входе маску (или респиратор), закрывающую нос и рот, а также перчатки.

Отметим, что правительство Алтайского края также рассматривает возможность введения масочного режима с 12 мая. Такую рекомендацию вынес региональный Роспотребнадзор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ранее, что поддерживает решение региональных властей о введении такого режима.

В Республике Алтай глава региона Олег Хорохордин одним из первых подписал такой документ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость