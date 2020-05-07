В Москве ввели особый режим посещения магазинов

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, где установил с 12 мая в Москве новые правила посещения всех магазинов. Теперь туда нельхя будет зайти без маски и перчаток, пишет retail.ru.

При этом Собянин подчеркнул, что многие москвичи уже давно используют маски и перчатки, но однако пока это делают не все.

Теперь для входа в магазин любого предназначения нужно «предъявить» на входе маску (или респиратор), закрывающую нос и рот, а также перчатки.

Отметим, что правительство Алтайского края также рассматривает возможность введения масочного режима с 12 мая. Такую рекомендацию вынес региональный Роспотребнадзор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ранее, что поддерживает решение региональных властей о введении такого режима.

В Республике Алтай глава региона Олег Хорохордин одним из первых подписал такой документ.