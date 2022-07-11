12 июля
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Здоровье

Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал журналистам, что на фоне подъема заболеваемости в других странах ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет», — уточнил Михаил Мурашко.

По его словам, это не отменяет рекомендацию Минздрава пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавируной инфекции. Сильнее других это касается пожилых россиян, которые находятся в группе риска.

Ранее сообщалось, что Минздрав Алтайского края рекомендовал населению пройти вакцинацию (ревакцинацию) от COVID-19, так как медики прогнозируют новую волну заболеваемости этим вирусом.

В качестве примера ведомство привело данные о резком увеличении заболеваемости вариантами «омикрона» BA.4 и BA.5. В частности, подобная ситуация наблюдается в Германии, Португалии и Израиле.

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