Минздрав Алтайского края предупредил о новой волне коронавируса

Жителям Алтайского края рекомендуется пройти вакцинацию (ревакцинацию) от COVID-19, так как медики прогнозируют новую волну заболеваемости этим вирусом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Медики считают, что во второй половине лета к нам может прийти новая волна. Если вы уже прививались, имеет смысл повторить процедуру», — уточнили в краевом Минздраве.

В качестве примера ведомство привело данные о резком увеличении заболеваемости вариантами «омикрона» BA.4 и BA.5. В частности, подобная ситуация наблюдается в Германии, Португалии и Израиле.

Эксперта лабораторной диагностики Александр Соловьев ожидает, что рост числа заболевших в России придется на конец июля-начало августа. Положение может усугубить начало учебного года, полагает специалист.

Напомним, гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что новая волна коронавируса уже началась в мире.