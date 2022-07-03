Снова «здравствуйте». Специалист заявил о начале новой волны COVID-19

Бурла подчеркнул, что прививки позволяют снизить заболеваемость ковидом. Однако у каждой страны свои рекомендации по вакцинации.

«Новая волна пандемии есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу вакцины, а еще у нас прямо сейчас есть омикрон, который намного труднее контролировать. Вакцина, как показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти от COVID-19», — отметил специалист.

По словам гендиректора Pfizer, также «есть и большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни».

«Но сейчас есть причины, почему мы можем это сделать. Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни», — подытожил Бурла.

Кстати, COVID-19 из Алтайского края пока не ушел. Но все коронавирусные ограничения в России отменили.