COVID-19 из Алтайского края пока не ушел

Пока Алтайский край соответствует всего двум пунктам из пяти, благодаря которым регион можно считать свободным от коронавируса:
- Заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения.
- Охват тестированием населения на COVID-19.
По другим показателям у нас не все так хорошо:
- Уровень коллективного иммунитета не менее 80%. Не соответствует. В регионе он всего 17,2%.
- Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1. Не соответствует.
- Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Не соответствует.
От инфекции в крае умирает от 0 до 2 человек в день. Это довольно низкий показатель, по сравнению с пандемийным уровнем, когда смертность достигала несколько десятков. Но люди все равно продолжают умирать.
Информацию по показателям вакцинации и ревакцинации нет. Региональный оперштаб перестал публиковать статистику с 7 июня.
Напомним, что коронавирусные отделения в крае начали закрывать еще в мае 2022 года.