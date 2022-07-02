COVID-19 из Алтайского края пока не ушел

Вчера в России сняли коронавирусные ограничения. Однако это не значит, что COVID-19 перестал распространяться. В Алтайском крае ситуация не самая лучшая, об этом сообщает стопкоронавирус.рф .

Пока Алтайский край соответствует всего двум пунктам из пяти, благодаря которым регион можно считать свободным от коронавируса:

Заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения. Охват тестированием населения на COVID-19.

По другим показателям у нас не все так хорошо:

Уровень коллективного иммунитета не менее 80%. Не соответствует. В регионе он всего 17,2%. Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1. Не соответствует. Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Не соответствует.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

От инфекции в крае умирает от 0 до 2 человек в день. Это довольно низкий показатель, по сравнению с пандемийным уровнем, когда смертность достигала несколько десятков. Но люди все равно продолжают умирать.

Информацию по показателям вакцинации и ревакцинации нет. Региональный оперштаб перестал публиковать статистику с 7 июня.

Напомним, что коронавирусные отделения в крае начали закрывать еще в мае 2022 года.