2 июля
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Здоровье

COVID-19 из Алтайского края пока не ушел

Вчера в России сняли коронавирусные ограничения. Однако это не значит, что COVID-19 перестал распространяться. В Алтайском крае ситуация не самая лучшая, об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Пока Алтайский край соответствует всего двум пунктам из пяти, благодаря которым регион можно считать свободным от коронавируса:

  1. Заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения.
  2. Охват тестированием населения на COVID-19.

По другим показателям у нас не все так хорошо:

  1. Уровень коллективного иммунитета не менее 80%. Не соответствует. В регионе он всего 17,2%.
  2. Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1. Не соответствует.
  3. Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Не соответствует.
Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

От инфекции в крае умирает от 0 до 2 человек в день. Это довольно низкий показатель, по сравнению с пандемийным уровнем, когда смертность достигала несколько десятков. Но люди все равно продолжают умирать.

Информацию по показателям вакцинации и ревакцинации нет. Региональный оперштаб перестал публиковать статистику с 7 июня.

Напомним, что коронавирусные отделения в крае начали закрывать еще в мае 2022 года.

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