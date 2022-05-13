В Алтайском крае закрывают отделения для больных коронавирусом

В больницах Алтайского края закрываются отделения для ковидных больных, сообщает «Толк». Плановая помощь оказывается в прежнем, «допандемийном» режиме.

При этом больницы продолжают быть в «боевой готовности», чтобы при неожиданно росте заболеваемости снова перейти на «пандемийный» режим.

«В настоящий момент мы находимся на спаде пандемическом, и койки свободные в инфекционном отделении есть. В любой момент в течение двух суток мы готовы развернуться при эпидемическом подъёме, и снова оказывать помощь. Здание рассчитано приблизительно на 360−400 коек для лечения больных острой коронавирусной инфекцией», — рассказал журналистам заведующий терапевтическим и инфекционным отделениями № 1 краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Алексей Бочкарев.

По словам медиков, сейчас в «красной зоне» находятся 25 пациентов со штампом «омикрон».

Специалисты не исключают, что заболеваемость может вырасти летом.