1 июля
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Здоровье

В России отменили все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

Решение принято в связи с тем, что последние четыре месяца заболеваемость и смертность в России падали. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Снято требование по ношению гигиенических масок, ограничения на работу предприятий общепита в ночное время и другие антиковидные меры.

При ухудшении эпидемиологической обстановки некоторые ограничения могут быть восстановлены. В Алтайском крае отделения для больных коронавирусом начали закрывать еще в мае.

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