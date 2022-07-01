В России отменили все коронавирусные ограничения

Решение принято в связи с тем, что последние четыре месяца заболеваемость и смертность в России падали. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Снято требование по ношению гигиенических масок, ограничения на работу предприятий общепита в ночное время и другие антиковидные меры.



При ухудшении эпидемиологической обстановки некоторые ограничения могут быть восстановлены. В Алтайском крае отделения для больных коронавирусом начали закрывать еще в мае.