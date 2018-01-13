Барнаульцы рассказали, сколько времени хотят тратить на дорогу до работы

Среднее время, которое барнаульцы тратят на дорогу до работы, составляет 27 минут. При этом минимальное время пути до офиса — 10 минут, а максимальное — час. При этом 40% добираются на общественном транспорте, треть идет на работу пешком, 23% — на личном автомобиле, а 7% работают из дома.

После прихода морозов и снегопадов 59% жителей Барнаула стали испытывать трудности, добираясь до работы. 60% опрошенных стали тяжелее просыпаться, когда за окном темно и холодно, 40% во всем винят пробки, 25% говорят, что снег и лужи на дорогах мешают дойти до офиса. Некоторые горожане жалуются на необходимость очищать машину от льда и снега.

Зимой дорога на работу для трети горожан увеличилась на 10 минут, у каждого пятого — на 15, а 15% проводят в пути до офиса на 20 минут больше, чем раньше, а это составляет 47 минут.

Барнаульцы стараются развлекать себя в дороге музыкой, рассматриванием пассажиров, чтением книг и просмотром ленты новостей. Некоторые даже умудряются поспать. Поэтому самое оптимальное время, которое нужно тратить на дорогу до работы, должен составлять не больше 15 минут.

Цифра

В опросе участвовало 810 жителей Барнаула в период с 25 по 30 декабря.