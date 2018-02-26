Больше 80% барнаульцев считают, что найти работу по специальности сложно

Опрос показал, что сложнее всего найти работу в сферах искусства, развлечений, масс-медиа, добычи сырья и высшем менеджменте. Проще соискателям в сфере продаж, в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" и ИТ.

Исследователи отмечают, что жители Барнаула — одни из самых сговорчивых в плане зарплат. Так, 45% кандидатов готовы снизить зарплатные ожидания при гарантированном получении работы. Самыми сговорчивыми являются начинающие специалисты и представители сфер "Добыча сырья" и "Банки, инвестиции, лизинг".

Больше всех уверены в том, что смогут найти работу в течение квартала специалисты по продажам, а также сотрудники гостиниц и ресторанов. Меньше всего в свое трудоустройство верят представители сфер "Безопасность" и "Инсталляция и сервис".