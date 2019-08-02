Больше половины жителей России ищут новую работу через знакомых

Только треть жителей России ищут работу через интернет, более половины предпочитают искать новое место с помощью знакомых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, сообщает ТАСС .

Преимущества поиска работы через знакомых — легкая возможность адаптироваться в коллективе, получение информации из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. Однако у этого способа есть и недостатки: упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы расширил круг источников поиска работы, говорит руководитель направления исследований в сфере HR центра НАФИ Людмила Спиридонова.

В исследовании отмечается, что только 13% россиян обращаются за помощью в организации, с которыми ранее сотрудничали на прошлом месте работы. Каждый десятый ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% респондентов обращаются на биржи труда, еще 7% - в кадровые агентства.

Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают искать работу через знакомых, таких среди них 61%. На биржу труда чаще других обращаются люди с низким уровнем дохода — 13%. А интернет для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет. Среди них доля пользователей достигает 50%, говорится в опросе.

Самые распространенные сайты для поиска работы: Avito, «Работа.ру» и HeadHunter.

Всероссийский опрос НАФИ провели в июне 2019 года. Опрошено 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 50 регионов России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.