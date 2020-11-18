Боязнь рабочего пространства. Почему в мире растет спрос на коворкинги, а в Барнауле нет

Московские эксперты прогнозируют в ближайшие пять лет рост спроса на коворкинги, а к концу 2022 года количество площадок по всей России увеличится в два раза. В Барнауле оптимизма специалистов не разделяют, и на это есть причины.

Что за «коворкинг»?

Коворкинг придумали в Америке не так давно. В 2005 году программист Бред Ньюберг за символическую плату предложил людям работать у него «в гостях», где он оборудовал несколько рабочих мест, провел интернет и даже предложил в эту стоимость недорогие обеды.

В Россию коворкинг пришел в 2008 году. Первый открылся в Челябинске. На сегодняшний день самое большое число коворкингов расположено в Москве.

Это схема организации рабочего процесса, при которой в одном рабочем пространстве ведутся разные, не всегда похожие виды деятельности. Коворкингом также называется и само помещение (офис, кафе, библиотека и т. п.), где происходит подобная работа.

Телефон. Ноутбук. Работа. СС0

Почему растет спрос

Спрос на коворкинг связан с пандемией коронавируса. Перевод на удаленную работу во время первой волны способствовал развитию индустрии.

Крупные компании не спешат возвращать сотрудников в офисы, так как заболеваемость растет. Одни руководители оставляют специалистов дома, другие арендуют коворкинг-помещения, где легко регулировать количество мест, график и срок аренды.

По данным «Работа.ру» при поиске работе соискатели в 1,5 раза чаще в предпочитаемом графике стали указывать удаленный способ работы. Также увеличилось количество вакансий со свободным графиком работы.

А некоторые крупные компании уже приняли решение оставить часть сотрудников на удаленном графике навсегда. Среди них «Мегафон», «Kaspersky.Lab» и «Ivi».

Работа за ноутбуком , телефон. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Технология с задержкой

При запросе поиск выдаст несколько вариантов коворкингов в Барнауле. Рабочие пространства есть в бизнес-центрах и антикафе.

«С началом пандемии на коворкинг, как и на другие услуги, спрос, к сожалению, упал, — отмечает Ксения, управляющая антикафе Happy Time. — Люди не боятся быть в торговых центрах, но боятся посещать места, где не так многолюдно и соблюдаются все меры. Мы сократили количество человек, одновременно находящихся в помещении. Соблюдается дистанция. Все обрабатывается и дезинфицируется, но людям все равно страшно».

Спросом коворкинг пользуется в основном у фрилансеров, какие-то крупные организации не хотят тратиться еще на аренду рабочего места.

«С переводом офисных работников на удаленку, казалось бы, спрос должен только увеличиться. Ведь сидя в пижаме, не чувствуешь рабочего настроя, а долго проработав на дому, потом не чувствуешь себя по-настоящему дома», — считает частный психолог Наталья Калинина.

В регионы все технологии и новинки из сферы услуг доходят с задержкой. Через пару лет, когда станет еще больше «удаленных работников», коворкинги начнут по-настоящему развиваться в Барнауле, считают местные эксперты. А пока, эти пространства принимают фрилансеров и тех немногих, кому неудобно работать из дома.

Евгения Зубрицкая