Будьте в авангарде предпринимателей Сибири

Вы из тех, кому всегда мало того, что вы уже имеете? Время лёгких побед в бизнесе давно в прошлом. И сегодня вам — предпринимателям и топ-менеджерам — приходится сражаться с двойной силой, трансформировать бизнес и себя в режиме «нон-стоп». Опережать, чтобы не стоять на месте.

18 октября в Барнауле состоится третий по счету «Сибирский Трамплин», крупнейший бизнес-форум, на площадке которого традиционно встретятся наиболее прогрессивные представители краевого и регионального бизнес-сообщества: опытные управленцы и предприниматели, представители компаний, одерживающие победы на федеральных и мировых рынках, и амбициозные новички бизнеса.

Не будет громким заявить, что на «Сибирском Трамплине» традиционно присутствует «золотой резерв» Алтайского края — лидеры, меняющие облик региона и страны. Заявить себя в ряду участников может каждый, познакомиться программой и спикерами можно на сайте «Магис Бизнес» здесь.

Пётр Щедровицкий. Фото предоставлено организатором Министерство экономического развития. Фото предоставлено организатором Демид Голиков. Фото предоставлено организатором Роман Рабинович. Фото предоставлено организатором Олеся Лоднева. Фото предоставлено организатором

Наталья Гордейчик,

руководитель направления «Магис Бизнес», организатор форума:

Наталья Гордейчик. Успешность форума и самой идеи «Сибирского Трамплина» — в том, что сегодня бизнес устал жить в режиме турбулентности, ему нужно чёткое и понятное понимание, куда идти, как развиваться, нужны не только знания, но и новые идеи. Компании и лидеры объединяются в коллаборации, обмениваются опытом. На «Сибирском Трамплине» всё это они получают за один день — информацию из «первых рук», технологии, общение в кругу единомышленников. И, однозначно, вдохновение, а кто-то и «пинок» для развития.

О «Сибирском Трамплине» коротко. Что нового будет на форуме в 2019 году?

1. На сцене бизнес-форума выступят пять уникальных экспертов и практиков федерального уровня. Впервые в Барнауле Пётр Георгиевич Щедровицкий, член экспертного совета Правительства РФ, эксперт по вопросам стратегического развития. Пётр Георгиевич — это человек, который мало известен в бизнес-среде, но как раз он из тех, кто реально влияет на стратегию развития России. Участники «Сибирского Трамплина» будут иметь особую привилегию познакомиться с личностью такого масштаба и задать ему вопросы напрямую. Посмотрите отзыв о спикере от Максима Савинкова, обладателя титула «Менеджер года» и основателя компании «СиСорт».

2. Пять тем для обсуждения. Все выступления спикеров заточены на одну цель — трансформация компаний и вывод бизнеса на новый уровень эффективности. вызовы новой экономики ( выступление П.Г. Щедровицкого , которое изменит ваше восприятие реальности),

выступление П.Г. Щедровицкого которое изменит ваше восприятие реальности), чего ждать и к чему готовиться у нас в регионе ( планируется выступление от представителя Министерства Экономического развития Алтайского края),

планируется выступление от представителя Министерства Экономического развития Алтайского края), как умело управлять рисками , чтобы повысить шансы бизнеса на успех ( семинар от эксперта из Санкт-Петербурга),

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и многое другое. Быстрее конкурентов достигать результатов, первым на рынке использовать идеи для развития, которые ещё никто не использовал — желание каждого предпринимателя и ответственного управленца. Выбрать лучшие места в зале и забронировать своё участие в «Сибирском Трамплине» можно на сайте уже сегодня.

3. Общение со спикерами и участниками на кофе-брейках. «Сибирский Трамплин» — это место, где вы найдёте ответы и соберете увесистую копилку инсайтов. Информация пригодится вам при стратегическом планировании следующего года.

4. Новые полезные знакомства. В «Сибирском Трамплине» всегда участвует множество уникальных и интересных людей, которые точно будут вам полезны. Мы каждый год наблюдаем, как появляются и крепнут выгодные бизнес-партнерства. Возможно, именно здесь — те, кто ищет вас и те, кого ищете вы.

«Сибирский Трамплин» — это возможность быть среди первых. Совершить свой победный рывок, открыть горизонты, которые ещё никто не открывал.

Узнать подробности программы, получить полезные материалы от спикеров форума и забронировать участие уже возможно на сайте форума или по телефону организатора +7 (3852)529−759.

Стоимость билетов пока минимальна и возрастёт к октябрю. Для команд предусмотрены специальные предложения.

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