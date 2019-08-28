Будьте в авангарде предпринимателей Сибири

18 октября в Барнауле состоится третий по счету «Сибирский Трамплин», крупнейший бизнес-форум, на площадке которого традиционно встретятся наиболее прогрессивные представители краевого и регионального бизнес-сообщества: опытные управленцы и предприниматели, представители компаний, одерживающие победы на федеральных и мировых рынках, и амбициозные новички бизнеса.
Не будет громким заявить, что на «Сибирском Трамплине» традиционно присутствует «золотой резерв» Алтайского края — лидеры, меняющие облик региона и страны. Заявить себя в ряду участников может каждый, познакомиться программой и спикерами можно на сайте «Магис Бизнес» здесь.
Наталья Гордейчик,
руководитель направления «Магис Бизнес», организатор форума:
Наталья Гордейчик.
Успешность форума и самой идеи «Сибирского Трамплина» — в том, что сегодня бизнес устал жить в режиме турбулентности, ему нужно чёткое и понятное понимание, куда идти, как развиваться, нужны не только знания, но и новые идеи. Компании и лидеры объединяются в коллаборации, обмениваются опытом.
На «Сибирском Трамплине» всё это они получают за один день — информацию из «первых рук», технологии, общение в кругу единомышленников. И, однозначно, вдохновение, а кто-то и «пинок» для развития.
О «Сибирском Трамплине» коротко. Что нового будет на форуме в 2019 году?
Впервые в Барнауле Пётр Георгиевич Щедровицкий, член экспертного совета Правительства РФ, эксперт по вопросам стратегического развития.
Пётр Георгиевич — это человек, который мало известен в бизнес-среде, но как раз он из тех, кто реально влияет на стратегию развития России. Участники «Сибирского Трамплина» будут иметь особую привилегию познакомиться с личностью такого масштаба и задать ему вопросы напрямую. Посмотрите отзыв о спикере от Максима Савинкова, обладателя титула «Менеджер года» и основателя компании «СиСорт».
Все выступления спикеров заточены на одну цель — трансформация компаний и вывод бизнеса на новый уровень эффективности.
- вызовы новой экономики (выступление П.Г. Щедровицкого, которое изменит ваше восприятие реальности),
- чего ждать и к чему готовиться у нас в регионе (планируется выступление от представителя Министерства Экономического развития Алтайского края),
- как умело управлять рисками, чтобы повысить шансы бизнеса на успех (семинар от эксперта из Санкт-Петербурга),
- серьёзный разговор о цифровизации вашего предприятия с Романом Рабиновичем, экспертом международного уровня, CЕО и основателем компании Neuromap Inc (Москва, Сан-Франциско, Тель-Авив).
- выводы специалиста-практика о трендах в управлении и развитии персонала.
- и многое другое.
Быстрее конкурентов достигать результатов, первым на рынке использовать идеи для развития, которые ещё никто не использовал — желание каждого предпринимателя и ответственного управленца. Выбрать лучшие места в зале и забронировать своё участие в «Сибирском Трамплине» можно на сайте уже сегодня.
«Сибирский Трамплин» — это место, где вы найдёте ответы и соберете увесистую копилку инсайтов. Информация пригодится вам при стратегическом планировании следующего года.
В «Сибирском Трамплине» всегда участвует множество уникальных и интересных людей, которые точно будут вам полезны. Мы каждый год наблюдаем, как появляются и крепнут выгодные бизнес-партнерства. Возможно, именно здесь — те, кто ищет вас и те, кого ищете вы.
«Сибирский Трамплин» — это возможность быть среди первых. Совершить свой победный рывок, открыть горизонты, которые ещё никто не открывал.
Узнать подробности программы, получить полезные материалы от спикеров форума и забронировать участие уже возможно на сайте форума или по телефону организатора +7 (3852)529−759.
Стоимость билетов пока минимальна и возрастёт к октябрю. Для команд предусмотрены специальные предложения.
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