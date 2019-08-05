Депутат Госдумы: 15 млн россиян могут остаться без работы

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — предположил депутат он в беседе с ura.ru.
И такая тенденция наблюдается во всем мире, уверен депутат. В качестве примера депутат привел сокращение штата Сбербанка, а также установку специальных аппаратов вместо продавцов.
Ранее ВНИИ труда назвал дефицитные в России профессии. Среди них — специалисты в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства, писал News.ru.