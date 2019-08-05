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Работа и обучение

Депутат Госдумы: 15 млн россиян могут остаться без работы

15 млн россиян могут перейти в статус безработных после того, как их профессии окажутся невостребованными на рынке труда, заявил член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — предположил депутат он в беседе с ura.ru.

И такая тенденция наблюдается во всем мире, уверен депутат. В качестве примера депутат привел сокращение штата Сбербанка, а также установку специальных аппаратов вместо продавцов.

Ранее ВНИИ труда назвал дефицитные в России профессии. Среди них — специалисты в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства, писал News.ru.

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