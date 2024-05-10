Детали для космических спутников производят в Барнауле

Изделия применяются как на спутниках гражданского назначения, так и в интересах Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Выпуск деталей спутников — одно из перспективных направлений развития барнаульского предприятия, пишет altairegion22.ru.
Алтайский приборостроительный завод «Ротор» основан в 1959 году. Относится к судостроительной отрасли промышленности.
С 2020 года завод входит в состав Корпорации морского приборостроения.
Ранее сообщалось, что Россия откажется от метеоинформации с западных спутников к концу года.
РФ сотрудничала с системой Eumetsat, которая поставляла большое количество оперативной информации по прогностической деятельности.
С недавнего времени информационный поток от западных спутников практически иссяк. Нехватку информации устраняют благодаря "Роскосмосу".
Так, новый аппарат "Метеор-М" №2-4 оснащен уникальным оборудованием. Оно позволяет видеть сквозь облака, мониторить акваторию и участвовать в прогнозировании ледовой обстановки.
Самое важное - в нашем Telegram-канале