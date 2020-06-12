Эксперт рассказал о преимуществах пожилых людей перед молодыми

«В отличие от молодежи, специалисты старшего возраста обладают опытом и знаниями, которые позволяют им быть инициаторами и руководителями различных проектов. <…> Знаю немало людей, которые активно работают, хотя им уже за 80. Есть такие ученые и у нас в институте», — пояснил академик в интервью «Росбалту».
Наука и технологии могут развиваться гораздо успешнее, если в этих областях будут работать опытные профессионалы, добавил он.
И привел в пример опыт Германии, где ученый уходит на пенсию, но за ним сохраняют кабинет и лабораторию. Таким образом специалист может продолжать консультировать сотрудников и вносить свой вклад в науку, пишет News.ru.