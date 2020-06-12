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Работа и обучение

Эксперт рассказал о преимуществах пожилых людей перед молодыми

Президент Геронтологического общества при РАН, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Анисимов сообщил, что люди пожилого возраста имеют большие шансы сохранить работу, нежели молодые люди, после пандемии коронавирусной инфекции.

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

«В отличие от молодежи, специалисты старшего возраста обладают опытом и знаниями, которые позволяют им быть инициаторами и руководителями различных проектов. <…> Знаю немало людей, которые активно работают, хотя им уже за 80. Есть такие ученые и у нас в институте», — пояснил академик в интервью «Росбалту».

Наука и технологии могут развиваться гораздо успешнее, если в этих областях будут работать опытные профессионалы, добавил он.

И привел в пример опыт Германии, где ученый уходит на пенсию, но за ним сохраняют кабинет и лабораторию. Таким образом специалист может продолжать консультировать сотрудников и вносить свой вклад в науку, пишет News.ru.

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