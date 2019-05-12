Эксперт рассказала, как правильно и эффективно включиться в работу после майских каникул

Что делать работникам
После майских праздников человек может находиться в приподнятом состоянии: полон сил, решительности. Этот настрой можно легко инвестировать в работу. Для этого нужно просто определить для себя цели.
«Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе с отдыха», — посоветовала эксперт.
Все дела стоит расписать на этапы по правилу SMART. Каждый этап должен быть конкретным, измеримым и определенным по времени.
Чтобы побороть желание ничего не делать стоит начать планировать по дням и неделям.
Что делать работодателям
После выхода из длительных выходных во многих компаниях и на многих производства наблюдается спад производительности.
«Это как машина: когда она останавливается, потом ей надо заводиться и опять куда-то ехать. На это уходит дополнительная энергия для того, чтобы снова войти в ритм», — рассказала эксперт.
Чтобы помочь машине быстрее «разогреться», стоит сразу поставить людям цели и задачи, чтобы сразу инвестировать накопленную работниками энергию в правильное русло.
Также стоит провести совещания, тренинги и планерки. И быть готовым, что спад КПД все равно будет — от этого никуда не деться, резюмировала Иваненко.
Напомним, ранее altapress.ru писал, что российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, считают эксперты.
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики. «Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а, во-вторых, оказание рекреационных услуг — это тоже продукт», — сказал Куликов.