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Работа и обучение

Эксперт «Роскосмоса» объяснил, почему у Рогозина заработки выше, чем у руководителя NASA

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников заявил, что высокая зарплата главы корпорации Дмитрия Рогозина объясняется тем, что его работа связана не только с гражданской космонавтикой, но и с ядерным оружием и боевой ракетной техникой.

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

У американской NASA задач гораздо меньше, чем у российской корпорации.

«NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители», — рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» Мельников.

По словам аудитора, на сотрудников Роскосмоса накладывается особые ограничения по контактам и выездам за рубеж, так как от них зависит стратегический ядерный потенциал страны. Зарплата американцев, которые занимаются боевой ядерной тематикой, в 10—20 раз выше, чем в Роскосмосе, пишет ura.ru.

За 2018 год Дмитрий Рогозин задекларировал доходы в размере 29,5 млн рублей (свыше 460 тыс. долларов). Отмечается, что максимальная зарплата руководителей в NASA составляет 250 тыс. долларов, пишет «Взгляд».

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации, пишет RT. Только за последний год по материалам службы аудита возбуждено более 15 уголовных дел.

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