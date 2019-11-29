Эксперт «Роскосмоса» объяснил, почему у Рогозина заработки выше, чем у руководителя NASA

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников заявил, что высокая зарплата главы корпорации Дмитрия Рогозина объясняется тем, что его работа связана не только с гражданской космонавтикой, но и с ядерным оружием и боевой ракетной техникой.