Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Работа и обучение
116

Эксперты назвали самые востребованные специальности в 2019 году

Изучив рынок труда, аналитики портала SuperJob.ru выяснили, какие специальности будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет «РГ».

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

Так, по-прежнему останется высоким спрос на специалистов в области IT-технологий. Согласно данным исследования, будут востребованы разработчики мобильных приложений для iOS и Android.

Без работы не останутся и UI/UX-дизайнеры, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, пишет «Росбалт».

Также востребованным будут специалисты по тестированию/QA и аналитике данных. Из них больше всего зарабатывают аналитики BigData.

Заработная плата специалистов вышеперечисленных специальностей составляет от 110 до 300 тыс рублей. Но с оговоркой — в Москве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость