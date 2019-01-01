Эксперты назвали самые востребованные специальности в 2019 году

Так, по-прежнему останется высоким спрос на специалистов в области IT-технологий. Согласно данным исследования, будут востребованы разработчики мобильных приложений для iOS и Android.
Без работы не останутся и UI/UX-дизайнеры, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, пишет «Росбалт».
Также востребованным будут специалисты по тестированию/QA и аналитике данных. Из них больше всего зарабатывают аналитики BigData.
Заработная плата специалистов вышеперечисленных специальностей составляет от 110 до 300 тыс рублей. Но с оговоркой — в Москве.