Эксперты назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

HeadHunter составил список свежих вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей в разных регионах России, пишет РИА Новости. В него вошли предложения для разных профессий (кроме сферы IT).

В Новосибирске от 150 тысяч предлагают главе отдела продаж. Во Владивостоке руководитель отдела таможенного оформления может зарабатывать 150−200 тысяч рублей. В Перми начальнику коммерческого отдела заплатят 100−150 тысяч рублей на руки, в в Нижнем Новгороде — 100 тысяч рублей директору по персоналу.

Среди вакансий вне офиса самое выгодное предложение сентября — место горного мастера в Красноярске (130 тысяч рублей).

В столичных городах некоторые специалисты могут рассчитывать на зарплату в разы больше. Например, в Москве директору по развитию E-commerce предлагают 500 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге открыта вакансия трафик-менеджера с окладом от 300 тысяч рублей.