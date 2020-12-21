Эксперты предупредили: россиян ждут годы удаленки, но она «трансформируется»

Россиян будут работать удаленно не только весь 2021 год, но и позже. В этом уверены аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс», которые провели исследование о последних изменениях на рынке труда, сообщает РИА «Новости».

Эксперты пришли к выводу, что российские компании довольно быстро адаптировались у удаленному формату. Всего за год число вакансий, предполагающих возможность работать дистанционно, увеличилось на 44%/

«В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется», — считают аналитики.

При этом они полагают, что в будущем условия труда станут более гибкими. Например, сотрудники смогут выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно. Или брать подработку с гибкой оплатой.

«Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и прочее, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма», — отмечают эксперты.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.