Эксперты рассказали, кого могут уволить в 2018 году

В связи с продолжающейся автоматизацией рутинных процессов в 2018 году под сокращения могут попасть операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, страховщики, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации, сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов портала SuperJob.ru.
Серьезные проблемы могут возникнуть у специалистов, обслуживающие "криптопузырь". Здесь уже становится традиционным переход сотрудников от стартапа к стратапу.
В вопросах трудоустройства проблем не будет для специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса - в этом сегменте автоматизация идет очень медленно.
Нет рисков для курьеров и водителей: беспилотные технологии и развитие машинного зрения - это задачи не 2018 года, отмечают в SuperJob.ru.
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