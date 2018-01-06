Эксперты рассказали, кого могут уволить в 2018 году

Серьезные проблемы могут возникнуть у специалистов, обслуживающие "криптопузырь". Здесь уже становится традиционным переход сотрудников от стартапа к стратапу.

В вопросах трудоустройства проблем не будет для специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса - в этом сегменте автоматизация идет очень медленно.

Нет рисков для курьеров и водителей: беспилотные технологии и развитие машинного зрения - это задачи не 2018 года, отмечают в SuperJob.ru.