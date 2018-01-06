Работа

Эксперты рассказали, кого могут уволить в 2018 году

В связи с продолжающейся автоматизацией рутинных процессов в 2018 году под сокращения могут попасть операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, страховщики, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации, сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов портала SuperJob.ru.

Налоги. Документы. Бухгалтерия.
Налоги. Документы. Бухгалтерия. Фото : открытые источники в интернете.

Серьезные проблемы могут возникнуть у специалистов, обслуживающие "криптопузырь". Здесь уже становится традиционным переход сотрудников от стартапа к стратапу.

В вопросах трудоустройства проблем не будет для специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса - в этом сегменте автоматизация идет очень медленно.

Нет рисков для курьеров и водителей: беспилотные технологии и развитие машинного зрения - это задачи не 2018 года, отмечают в SuperJob.ru.

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