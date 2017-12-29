Работа

Путин распорядился увеличить россиянам МРОТ

Сегодня, 16:51.
Работа и обучение

С 2018 года в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото : kremlin.ru.

Со следующего года ежемесячный МРОТ в России должен быть 9 489 рублей, то есть, он будет составлять 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.

В настоящее время МРОТ равен 7800 рублям в месяц, что составляет около 72% от прожиточного минимума.

Путин предложил уровнять МРОТ и прожиточный минимум, но в 2018 году эти величины лишь будут приближены, а вот с 2019-го МРОТ станет равен прожиточному минимуму второго квартала предыдущего года.

Госдума и Совфед уже одобрили этот законопроект.

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