Путин распорядился увеличить россиянам МРОТ

С 2018 года в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Со следующего года ежемесячный МРОТ в России должен быть 9 489 рублей, то есть, он будет составлять 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.
В настоящее время МРОТ равен 7800 рублям в месяц, что составляет около 72% от прожиточного минимума.
Путин предложил уровнять МРОТ и прожиточный минимум, но в 2018 году эти величины лишь будут приближены, а вот с 2019-го МРОТ станет равен прожиточному минимуму второго квартала предыдущего года.
Госдума и Совфед уже одобрили этот законопроект.
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