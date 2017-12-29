Путин распорядился увеличить россиянам МРОТ

Со следующего года ежемесячный МРОТ в России должен быть 9 489 рублей, то есть, он будет составлять 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.

В настоящее время МРОТ равен 7800 рублям в месяц, что составляет около 72% от прожиточного минимума.

Путин предложил уровнять МРОТ и прожиточный минимум, но в 2018 году эти величины лишь будут приближены, а вот с 2019-го МРОТ станет равен прожиточному минимуму второго квартала предыдущего года.

Госдума и Совфед уже одобрили этот законопроект.