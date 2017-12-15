Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года составит 9489 рублей в месяц. Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ должен вырасти до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

При этом величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал устанавливается в порядке, определенном правительством РФ, после чего минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом, пишет "Интерфакс".

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.