Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума

15 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года составит 9489 рублей в месяц. Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ должен вырасти до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
При этом величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал устанавливается в порядке, определенном правительством РФ, после чего минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом, пишет "Интерфакс".
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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