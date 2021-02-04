Эксперты рассказали о готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

Сервис провел опрос среди 300 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Эксперты выяснили, что женщины больше поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, чем мужчины: 53% и 43% соответственно. При этом в октябре сторонников таких изменений было меньше — всего 40%.

Кроме того, в октябре 65% работающих по пятидневке респондентов утверждали, что успеют справиться со своим объемом работы за четыре дня. Теперь так считают чуть больше опрошенных — семь человек из десяти.

Среди опрошенных 32% сказали, что посвятили бы третий выходной семье. 18% граждан намерены в этот день отдыхать или подрабатывать.

Исследователи выяснили, что четырехдневную рабочую неделю уже внедрили 4% компаний. На одном из 100 предприятий такой график вводили на некоторое время, а сейчас вернули пятидневный режим.