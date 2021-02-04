Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Работа и обучение

Эксперты рассказали о готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

Идею ввести четырехдневную рабочую неделю, которую предложил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, поддерживают 48% жителей России, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Работа. Ноутбук.
Работа. Ноутбук.
СС0

Сервис провел опрос среди 300 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Эксперты выяснили, что женщины больше поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, чем мужчины: 53% и 43% соответственно. При этом в октябре сторонников таких изменений было меньше — всего 40%.

Кроме того, в октябре 65% работающих по пятидневке респондентов утверждали, что успеют справиться со своим объемом работы за четыре дня. Теперь так считают чуть больше опрошенных — семь человек из десяти.

Среди опрошенных 32% сказали, что посвятили бы третий выходной семье. 18% граждан намерены в этот день отдыхать или подрабатывать.

Исследователи выяснили, что четырехдневную рабочую неделю уже внедрили 4% компаний. На одном из 100 предприятий такой график вводили на некоторое время, а сейчас вернули пятидневный режим.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость