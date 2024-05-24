Энергетики Алтая стали финалистами конкурса профмастерства ProСбыт 2024

АО «Алтайкрайэнерго» на конкурсе представили начальник отдела работы на оптовом рынке Николай Серебряков и заместитель начальника управления сбыта электроэнергии — начальник отдела реализации электрической энергии Ольга Таякина.
Они успешно прошли заочный тур, где в форме тестирования ответили на сложные вопросы о законодательном регулировании энергосбытовой деятельности и функционировании модели рынков электрической энергии и мощности, а также направили в конкурсную комиссию видеопредставление о своих профессиональных достижениях и увлечениях.
За победу в финальном состязании в составе 8 смешанных команд боролись 58 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам отборочного этапа конкурса. В их числе были и специалисты Алтайкрайэнерго.
В течение двух дней представители энергосбытовых компаний из разных регионов России посещали обучающие мероприятия, отрабатывали навыки командной работы, решали сложные бизнес-кейсы на основе актуальных проблем, возникающих в текущей деятельности:
- моделирование системы гибкого ценообразования для населения;
- разработка схемы взаимодействия гарантирующего поставщика с просьюмерами;
- создание модели организованной платформы по розничной торговле электроэнергией;
- управление спросом.
Отметим, темы кейсов распределялись для команд с помощью жеребьевки. Работы участников оценивало экспертное жюри, в которое вошли представители Минэнерго России, ФАС России, Ассоциации «НП Совет рынка», руководители крупнейших энергосбытовых холдингов-участников Ассоциации ГП и ЭСК.
Сотрудники Алтайкрайэнерго поделились своими впечатлениями от конкурса.
Николай Серебряков:
Благодаря конкурсу мы обсудили с коллегами из других сбытовых компаний внедрение ИСУ (интеллектуальных систем учета), переход на электронные квитанции, выстраивание эффективной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности и другие насущные вопросы. Также заинтересовал опыт взаимодействия с операторами по обращению с ТКО в части доставки платежных поручений потребителям и оказания агентских услуг по приему платежей.
Ольга Таякина:
Остались самые замечательные впечатления, несмотря на насыщенный график. Испытание непростое, ведь это большая ответственность как перед компанией, так и перед регионом. Но мы прошли его с полной отдачей и показали хороший результат. Кроме этого, приобрели новый опыт, услышали мнение компетентного жюри и поняли куда дальше профессионально расти. Спасибо руководству компании за доверие, а коллективу организаторов за профессионализм в проведении мероприятия.
По итогам конкурса команды, в составе которых принимали участие специалисты Алтайкрайэнерго, заняли 2 и 3 места в общекомандном рейтинге.
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