Энергетики Алтая стали финалистами конкурса профмастерства ProСбыт 2024

В Ярославле 13−14 мая прошёл финальный этап первого всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов энергосбытовых компаний ProСбыт. Его участниками стали 370 сотрудников более 40 компаний из 8 федеральных округов Российской Федерации. Организатором конкурса выступила Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

АО «Алтайкрайэнерго» на конкурсе представили начальник отдела работы на оптовом рынке Николай Серебряков и заместитель начальника управления сбыта электроэнергии — начальник отдела реализации электрической энергии Ольга Таякина.

Они успешно прошли заочный тур, где в форме тестирования ответили на сложные вопросы о законодательном регулировании энергосбытовой деятельности и функционировании модели рынков электрической энергии и мощности, а также направили в конкурсную комиссию видеопредставление о своих профессиональных достижениях и увлечениях.

Николай Серебряков и Ольга Таякина. Источник: npgp.ru/konkurs/.

За победу в финальном состязании в составе 8 смешанных команд боролись 58 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам отборочного этапа конкурса. В их числе были и специалисты Алтайкрайэнерго.

В течение двух дней представители энергосбытовых компаний из разных регионов России посещали обучающие мероприятия, отрабатывали навыки командной работы, решали сложные бизнес-кейсы на основе актуальных проблем, возникающих в текущей деятельности:

моделирование системы гибкого ценообразования для населения;

разработка схемы взаимодействия гарантирующего поставщика с просьюмерами;

создание модели организованной платформы по розничной торговле электроэнергией;

управление спросом.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов энергосбытовых компаний ProСбыт. Источник: npgp.ru/konkurs/.

Отметим, темы кейсов распределялись для команд с помощью жеребьевки. Работы участников оценивало экспертное жюри, в которое вошли представители Минэнерго России, ФАС России, Ассоциации «НП Совет рынка», руководители крупнейших энергосбытовых холдингов-участников Ассоциации ГП и ЭСК.

Сотрудники Алтайкрайэнерго поделились своими впечатлениями от конкурса.

Николай Серебряков:

Благодаря конкурсу мы обсудили с коллегами из других сбытовых компаний внедрение ИСУ (интеллектуальных систем учета), переход на электронные квитанции, выстраивание эффективной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности и другие насущные вопросы. Также заинтересовал опыт взаимодействия с операторами по обращению с ТКО в части доставки платежных поручений потребителям и оказания агентских услуг по приему платежей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов энергосбытовых компаний ProСбыт. Источник: npgp.ru/konkurs/.

Ольга Таякина:

Остались самые замечательные впечатления, несмотря на насыщенный график. Испытание непростое, ведь это большая ответственность как перед компанией, так и перед регионом. Но мы прошли его с полной отдачей и показали хороший результат. Кроме этого, приобрели новый опыт, услышали мнение компетентного жюри и поняли куда дальше профессионально расти. Спасибо руководству компании за доверие, а коллективу организаторов за профессионализм в проведении мероприятия.

По итогам конкурса команды, в составе которых принимали участие специалисты Алтайкрайэнерго, заняли 2 и 3 места в общекомандном рейтинге.

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