Это рекорд. Более миллиона вакансий предлагают российские компании

Число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 миллиона по итогам второго квартала текущего года.

Как сообщают «Известия», данный показатель является рекордным как минимум с 2016 года.

Возросший спрос на персонал фиксируют сервисы по поиску работы HeadHunter и «Работа.ру».

Нехватку кадров эксперты связывают с сокращением экономически активного населения страны и с развитием новых проектов.

Не исключено, что такой большой спрос на специалистов способен простимулировать и повышение зарплат.

Больше всего свободных рабочих мест зафиксировали в Москве (170 тысяч), Подмосковье (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).