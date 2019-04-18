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Работа и обучение

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении крупнейших сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru. Причиной стал запрет использования на этих сайтах программ по автоматизированному подбору персонала, пишут «Известия».

ФАС.
ФАС.
.tv2.tomsk.ru

Издание отмечает, что расследование начали после жалобы разработчика сервиса по подбору персонала. При работе с одним из сайтов у его клиентов (работодателей и кадровых агентств) возникли проблемы. Ресурс, ссылаясь на свои правила, блокировал учетные записи.

Представители ФАС выяснили, что условия использования сервисов запрещают применять программы для автопоиска персонала и блокируют за их применение.

Так как эти ресурсы доминируют среди средств взаимодействия соискателей и работодателей, в ведомстве решили, что это ограничивает доступ к рынку компаний, предоставляющих услуги по автоматизированному подбору персонала.

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