ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении крупнейших сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru. Причиной стал запрет использования на этих сайтах программ по автоматизированному подбору персонала, пишут «Известия».

Издание отмечает, что расследование начали после жалобы разработчика сервиса по подбору персонала. При работе с одним из сайтов у его клиентов (работодателей и кадровых агентств) возникли проблемы. Ресурс, ссылаясь на свои правила, блокировал учетные записи.

Представители ФАС выяснили, что условия использования сервисов запрещают применять программы для автопоиска персонала и блокируют за их применение.

Так как эти ресурсы доминируют среди средств взаимодействия соискателей и работодателей, в ведомстве решили, что это ограничивает доступ к рынку компаний, предоставляющих услуги по автоматизированному подбору персонала.