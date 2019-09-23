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Генеральная прокачка продаж на конференции «Бизнес24» в Барнауле 4 октября

Ищете новые способы стать сильнее в продажах? Уверены, что клиентов много не бывает? Приходите на бесплатную конференцию «БИЗНЕС24».

Генеральная прокачка продаж на конференции «Бизнес24».
Генеральная прокачка продаж на конференции «Бизнес24».
Источник: "1С-Битрикс"

Вы успешный продавец, руководитель или маркетолог, вы связаны с продажами и от вас зависит успех компании. Вам просто необходим глоток свежего воздуха на конференции, чтобы на 20 секунд остановиться, задуматься над происходящим и продолжить движение в правильном направлении.

Посмотрите, что вы узнаете:
  • Как сократить согласования в компании с 2-х недель до нескольких минут
  • Что такое «Воронка продаж» и кому она нужна
  • Как построить эффективную воронку продаж в CRM
  • Услышите истории успеха известных компаний Барнаула
  • Зачем нужен стратегический маркетинг в компании и с чего надо начинать.

4 октября «1С-Битрикс» представит новый продукт, который навсегда изменит ваше представление о процессе автоматизации компании. Все, что казалось сложным и доступным только для больших компаний, станет простым и естественным — для любого бизнеса.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции новой версии «Битрикс24» на большом экране кинотеатра «Формула».

Конференция бесплатная, но требуется регистрация.

Почему бесплатно?

Это не тренинг и не обучение. Не ждите тайного знания. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.

Когда и где?

4 октября 2019 года в ТРЦ «Праздничный», ул. Балтийская, 16, кинотеатр «ФОРМУЛА»

Не откладывайте, зал кинотеатра не «резиновый». Осталось всего 37 мест в зале. (16+)

Все подробности на сайте: 4oct2019.clpo.ru

P.S. Пригласите коллег и не забудьте визитки!

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