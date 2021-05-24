Герман Греф предрек планете жуткую безработицу, виноваты роботы

По мнению Грефа, роботы просто убьют ненужные профессии.

«Такое опасение присутствовало всегда. В течение всей истории человечества. Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Прогресс неумолим. Это все равно произойдет», — цитирует Грефа издание «Эксперт».

Фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars». Ирина Пергаева

Глава Сбера привел конкретный пример грядущей безработицы. «В мире насчитывается 250 млн водителей, когда будет полностью адаптировано и разрешено пятое поколение самоуправляемых автомобилей, то эти 250 миллионов потеряют работу. И объявить им об этом нужно сегодня. Чтобы относительно молодые люди, поняв это, уже сейчас начали задумываться о том, чем им заниматься», — сказал бизнесмен.

Он предложил уже сегодня начинать внедрение продуманных федеральных программ по переобучению российских граждан. Ведь в ближайшее десятилетие могут исчезнуть десятки профессий — водитель, дальнобойщик, таксист, менеджер кол-центра, а возможно также риэлтор и переводчик.

«Люди уже сегодня должны смелее выбирать профессии будущего, связанные с роботизацией и искусственным интеллектом», — заявил Греф.