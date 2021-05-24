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Работа и обучение

Герман Греф предрек планете жуткую безработицу, виноваты роботы

Глава отечественной экосистемы Сбер Герман Греф заявил, что в будущем из-за роботизации и искусственного интеллекта работу потеряют 250 млн землян.

Владимир Путин и Герман Греф.
Владимир Путин и Герман Греф.
kremlin.ru

По мнению Грефа, роботы просто убьют ненужные профессии.

«Такое опасение присутствовало всегда. В течение всей истории человечества. Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Прогресс неумолим. Это все равно произойдет», — цитирует Грефа издание «Эксперт».

Фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars».
Фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars».
Ирина Пергаева

Глава Сбера привел конкретный пример грядущей безработицы. «В мире насчитывается 250 млн водителей, когда будет полностью адаптировано и разрешено пятое поколение самоуправляемых автомобилей, то эти 250 миллионов потеряют работу. И объявить им об этом нужно сегодня. Чтобы относительно молодые люди, поняв это, уже сейчас начали задумываться о том, чем им заниматься», — сказал бизнесмен.

Он предложил уже сегодня начинать внедрение продуманных федеральных программ по переобучению российских граждан. Ведь в ближайшее десятилетие могут исчезнуть десятки профессий — водитель, дальнобойщик, таксист, менеджер кол-центра, а возможно также риэлтор и переводчик.

«Люди уже сегодня должны смелее выбирать профессии будущего, связанные с роботизацией и искусственным интеллектом», — заявил Греф.

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