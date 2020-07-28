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Работа и обучение

Глава Минпросвещения рассказал о формате нового учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется с 1 сентября в обычном формате, дистанционное обучение вводить не будут, заверил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Школа.
Школа.
Анна Зайкова.

Кравцов добавил — Минпросвещения готовится к открытию всех школ и проведению традиционных линеек.

Ранее, 8 июля, Кравцов говорил, что традиционных линеек 1 сентября не будет из-за пандемии коронавируса и добавил, что мероприятие «пройдет немножко в другом формате».

9 июля он сообщил, что 1 сентября пройдут традиционные линейки, но с мерами безопасности из-за коронавируса, пишет Lenta.ru.

Министр просвещения также уточнил — нужно будет обеспечить необходимые условия, чтобы не подвергать опасности здоровье школьников и учителей.

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