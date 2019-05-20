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21 мая
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Работа и обучение

Глава Минтруда заявил об увеличении МРОТ в России

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда после пересмотра потребительской корзины. Это произойдет с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Глава Минтруда Максим Топилин.
Глава Минтруда Максим Топилин.
kremlin.ru

«Корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — сказал Топилин на общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Глава Минтруда заверил, что на основе этого повышения будут менять зарплаты работников бюджетной сферы, а повышение стоимости потребительской корзины будет происходить и дальше. По его словам, правительство «очень жестко» контролирует субъекты РФ по этому направлению.

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей.

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