Глава Минтруда заявил об увеличении МРОТ в России

«Корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — сказал Топилин на общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Глава Минтруда заверил, что на основе этого повышения будут менять зарплаты работников бюджетной сферы, а повышение стоимости потребительской корзины будет происходить и дальше. По его словам, правительство «очень жестко» контролирует субъекты РФ по этому направлению.
В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей.