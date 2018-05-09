Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, сколько заработала в 2017 году

С 1 января по 31 декабря 2017 года доход Эллы Памфиловой составил 15,5 млн рублей. Причем годовой доход включает деньги, полученные от продажи квартиры.

За главой ЦИК также числится жилой дом 230 кв. метров, гараж и земельный участок (2033 кв. метра), а также Volkswagen Beetle.

В 2016 году общий доход главы ЦИК составил 30,6 млн рублей. Позже пресс-служба ведомства пояснила, что в 30,7 млн рублей вошла годовая зарплата в 5,7 млн рублей и деньги от продажи недвижимости — около 24,16 млн рублей.

В собственности Памфиловой находился земельный участок (площадь 2033 квадратных метров), жилой дом (230,1 кв. метра) и гараж (35,2 кв. метра). Также ей принадлежала доля в квартире площадью 86,2 квадратных метра и автомобиль Volkswagen Beetle. Все объекты недвижимости находятся в России.