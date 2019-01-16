Год только начался, а сил уже нет? Срочно перезагрузитесь

Когда планов громадье, а команда ждёт молниеносных решений и свершений, нет времени на постепенное восстановление. Энергия нужна здесь и сейчас. 5 февраля на тренинге-перезагрузке Влад Акишев научит вас управлять энергией и находить вдохновение.

Бизнес и повседневная жизнь требуют от руководителей максимального напряжения сил ежедневно. Выкладываясь на 117%, ТОП-менеджер крупной компании ещё сохраняет контроль над текущими задачами. А где взять энергию, чтобы развиваться в перспективе? Чтобы зарядить на достижения всю команду? Чтобы поддерживать мир и счастье в отношениях? В ход идут все ресурсы и резервы, и когда они исчерпаны, наступает полоса истощения энергии, появляются проблемы со здоровьем, чувство неудовлетворенности жизнью и бизнесом и прочие малоприятные последствия. Другим словом, это «выгорание» — когда закончилось все, что можно было бросить в топку.

Невозможно предельно сильно сжимать кулак всю жизнь, мышцам требуется отдых. Так и человеку необходимо переключение внимания на те вещи, из которых можно почерпнуть недостающие силы. Представляете, если бы такой источник был рядом с вами всю жизнь, куда бы вы ни отправились, в какой бы ситуации не находились? Надо лишь научиться извлекать силы и вдохновение из тех 14 видов энергии, которые в любой момент доступны каждому из нас.

Тренинг-перезагрузка Влада Акишева. Фото предоставлено организатором Влад Акишев. Фото предоставлено организатором Тренинг-перезагрузка Влада Акишева. Фото предоставлено организатором Влад Акишев. Фото предоставлено организатором Влад Акишев. Фото предоставлено организатором

Главная тема февральского тренинга «Управление энергией» с Владом Акишевым — повышение личной эффективности.

В ходе него участники выяснят, как:

остановить потерю жизненных сил,

защититься от негатива,

управлять эмоциями и выйти из эмоционального напряжения,

найти «кнопку молодости»,

активировать энергии и вдохновение.

Каждый вид энергии активируется определенными техниками, и для их усвоения, конечно, мало одного дня. Отработка техник и доведение их до автоматизма будет происходить в течение 14 дней после тренинга под контролем Влада Акишева и его ассистентов.

Влад Акишев. Фото предоставлено организатором

Влад Акишев,

бизнес-эксперт:

Каждому человеку рано или поздно хорошо понять, что жизнь — это просто бизнес, котором роль инвестора и генерального директора уже определена, но у каждого из нас есть шанс стать исполнительным директором и соучредителем в этой компании. Тогда мы можем ставить себе цели и сами их достигать. В ином случае человек становится исполнителем и ему ставят цели, которые он вынужден достигать всю жизнь. Другими словами, вспомнив сказку про Аладдина и его лампу, хорошо себя спросить: кто вы? Джинн, который сидит в горячей лампе и задыхается от недостатка воздуха, выполняя чужие желания, или вы Аладдин, который трет лампу, оттуда вылетают джинны и выполняют ваши желания? И более того, если вы понимаете, что сидите в лампе, то возникает вопрос — как вы такую реальность себе создали и как сформировать другую реальность? Достаточно задать себе эти вопросы, и у вас появятся правильные ответы. А если появятся ответы, вы поймете, что вам нужно сделать.

Тренинг «Управление энергией» состоится 5 февраля в Барнауле. Количество участников в группе ограничено.

Узнайте подробную информацию о программе тренинга, о тренере и возможностях бронирования мест на сайте организатора «Магис Бизнес». Задать вопросы и зарезервировать билет можно по телефону: +7 (3852) 529−759