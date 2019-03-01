Голодец заявила о неравенстве зарплат мужчин и женщин в России

Размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом 1 марта сообщила вице-премьер России Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов», пишут «Известия».

«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин», — приводит слова Голодец ТАСС. Одновременно вице-премьер указала на высокий уровень занятости женщин.

По информации Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16−22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке. В нем примут участие представители 16 государств и 39 регионов РФ. Мероприятие продлится два дня, в рамках форума подпишут несколько соглашений.