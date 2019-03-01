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1 марта
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Работа и обучение

Голодец заявила о неравенстве зарплат мужчин и женщин в России

Размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом 1 марта сообщила вице-премьер России Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов», пишут «Известия».

Ольга Голодец.
Ольга Голодец.
Анна Зайкова, altapress.ru

«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин», — приводит слова Голодец ТАСС. Одновременно вице-премьер указала на высокий уровень занятости женщин.

По информации Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16−22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке. В нем примут участие представители 16 государств и 39 регионов РФ. Мероприятие продлится два дня, в рамках форума подпишут несколько соглашений.

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