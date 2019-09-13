Греф предложил в разы повысить зарплаты полицейским. Комментарий Кремля

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

«Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», — сказал Греф.

По его словам, можно «тем же самым милиционерам» поднять зарплату, соответствующим образом их сократив.

«Они не нужны в таком количестве», — указал он, пишет RT.

Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Греф высказывает много экспертных идей и обладает изрядным опытом работы в правительстве и экспертных организациях, а также в руководстве Сбербанком.

Греф вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности страны, отметил официальный представитель Кремля.