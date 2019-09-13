Греф предложил в разы повысить зарплаты полицейским. Комментарий Кремля

«Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», — сказал Греф.
По его словам, можно «тем же самым милиционерам» поднять зарплату, соответствующим образом их сократив.
«Они не нужны в таком количестве», — указал он, пишет RT.
Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Греф высказывает много экспертных идей и обладает изрядным опытом работы в правительстве и экспертных организациях, а также в руководстве Сбербанком.
Греф вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности страны, отметил официальный представитель Кремля.
«Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счёт, но, безусловно, это заслуживает внимания», — добавил он.