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Работа и обучение

Греф предложил в разы повысить зарплаты полицейским. Комментарий Кремля

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

«Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», — сказал Греф.

По его словам, можно «тем же самым милиционерам» поднять зарплату, соответствующим образом их сократив.

«Они не нужны в таком количестве», — указал он, пишет RT.

Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Греф высказывает много экспертных идей и обладает изрядным опытом работы в правительстве и экспертных организациях, а также в руководстве Сбербанком.

Греф вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности страны, отметил официальный представитель Кремля.

«Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счёт, но, безусловно, это заслуживает внимания», — добавил он.

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