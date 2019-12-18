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Работа и обучение

И продкарточка в подарок: около 200 кузбасских шахтеров объявили забастовку

В Кузбассе порядка 200 горняков на шахтах «Алексиевская» и «Заречная» отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. Общая задолженность перед ними превысила 100 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Уголь.
Уголь.
СС0

Ранее замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов объяснил долги по зарплате падением цен на уголь. При этом он пообещал, что деньги горнякам начнут выдавать к 13 декабря. Но работникам шахт выплатили сейчас только от 8 до 15% задолженности за октябрь, пишет «Тайга.Инфо».

Продовольственная карточка

В сложившейся ситуации власти начали выдавать шахтерам продуктовые карточки номиналом в 1 тысячу рублей. Однако, как уточнил на своей странице в Instagram Андрей Панов, вопреки распространяемой СМИ информации сертификаты на покупку продуктов питания выдаются горнякам не вместо зарплаты, а в качестве новогодних подарков.

Чиновник вынужден был подтвердить, что долги перед шахтерами не погашены, срок выплат продлен до 25 декабря. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях, где бастуют горняки, состоят порядка 2 тысяч человек.

О шахтах

Шахты «Алексиевская» и «Заречная» в Кузбассе ранее входили в состав угольной компании «Заречная», которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства, пишет znak.com. В ноябре из-за долгов по зарплате работу приостанавливали более 50 горняков кузбасской шахты «Октябрьская». После выплаты задолженности они вернулись к работе.

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