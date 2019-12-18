И продкарточка в подарок: около 200 кузбасских шахтеров объявили забастовку

В Кузбассе порядка 200 горняков на шахтах «Алексиевская» и «Заречная» отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. Общая задолженность перед ними превысила 100 млн рублей, сообщает « Интерфакс ».

Ранее замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов объяснил долги по зарплате падением цен на уголь. При этом он пообещал, что деньги горнякам начнут выдавать к 13 декабря. Но работникам шахт выплатили сейчас только от 8 до 15% задолженности за октябрь, пишет «Тайга.Инфо».

Продовольственная карточка

В сложившейся ситуации власти начали выдавать шахтерам продуктовые карточки номиналом в 1 тысячу рублей. Однако, как уточнил на своей странице в Instagram Андрей Панов, вопреки распространяемой СМИ информации сертификаты на покупку продуктов питания выдаются горнякам не вместо зарплаты, а в качестве новогодних подарков.

Чиновник вынужден был подтвердить, что долги перед шахтерами не погашены, срок выплат продлен до 25 декабря. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях, где бастуют горняки, состоят порядка 2 тысяч человек.

О шахтах

Шахты «Алексиевская» и «Заречная» в Кузбассе ранее входили в состав угольной компании «Заречная», которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства, пишет znak.com. В ноябре из-за долгов по зарплате работу приостанавливали более 50 горняков кузбасской шахты «Октябрьская». После выплаты задолженности они вернулись к работе.