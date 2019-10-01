Идеи экспертного подхода в продажах и управлении продажами, только для участников Sales Forum

Sales Forum 2019 — 10 октября в Новосибирске.

Если вы руководитель, управляющий продажами, специалист по продажам и переговорам, маркетолог — этот форум для Вас! Не упустите возможность прокачать свои Sales навыки! Успевайте подать заявку на участие на этой неделе.

Современные инструменты по управлению продажами и технологиям продаж только для участников форума.

На двух параллельных площадках Sales Forum выступят с шестью полуторачасовыми мастер-классами в формате edutainment: Дмитрий Норка ( Хедлайнер форума , Москва)

Хедлайнер форума Москва) Андрей Тилькунов ( Новосибирск , SOVA)

Новосибирск SOVA) Надежда Головизина ( Новосибирск , SOVA)

Новосибирск SOVA) Елена Василькова ( Новосибирск , SOVA)

Новосибирск SOVA) Любовь Черемисина ( Новосибирск , ProEnter)

Новосибирск ProEnter) Анна Гречко ( Тбилиси)

Спикеры Sales Forum 2019. Источник фото: business-trener.ru

Если вы еще не среди участников, поспешите подать заявку!

Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Все подробности, программа, стоимость по Sales Forum тут >>>

Подать заявку на участие можно любым удобным способом: Зайдите на страницу форума: business-trener.ru

Позвоните нам: ( 383) 240−80−25 , 263−15−11

383) 240−80−25 263−15−11 Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (Ассоциация практикующих бизнес-тренеров)

Полиграфический партнер: Типография Андрея Христолюбова

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter

Sales Forum — Сейлз Форум, 16+

Edutainment — Игровое обучение и форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.