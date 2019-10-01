Идеи экспертного подхода в продажах и управлении продажами, только для участников Sales Forum

Sales Forum 2019 — 10 октября в Новосибирске.
Если вы руководитель, управляющий продажами, специалист по продажам и переговорам, маркетолог — этот форум для Вас! Не упустите возможность прокачать свои Sales навыки! Успевайте подать заявку на участие на этой неделе.
Современные инструменты по управлению продажами и технологиям продаж только для участников форума.
- Дмитрий Норка (Хедлайнер форума, Москва)
- Андрей Тилькунов (Новосибирск, SOVA)
- Надежда Головизина (Новосибирск, SOVA)
- Елена Василькова (Новосибирск, SOVA)
- Любовь Черемисина (Новосибирск, ProEnter)
- Анна Гречко (Тбилиси)
Если вы еще не среди участников, поспешите подать заявку!
Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!
Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
Все подробности, программа, стоимость по Sales Forum тут >>>
- Зайдите на страницу форума: business-trener.ru
- Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
- Напишите нам: info@business-trener.ru
Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (Ассоциация практикующих бизнес-тренеров)
Полиграфический партнер: Типография Андрея Христолюбова
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter
Sales Forum — Сейлз Форум, 16+
Edutainment — Игровое обучение и форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.