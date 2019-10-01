Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 октября 5°C
22

Идеи экспертного подхода в продажах и управлении продажами, только для участников Sales Forum

10 октября в Новосибирске выступят: Дмитрий Норка, Андрей Тилькунов, Надежда Головизина, Елена Василькова, Любовь Черемисина, Анна Гречко.

Sales Forum 2019.
Sales Forum 2019.
Источник фото: business-trener.ru

Sales Forum 2019 — 10 октября в Новосибирске.

Если вы руководитель, управляющий продажами, специалист по продажам и переговорам, маркетолог — этот форум для Вас! Не упустите возможность прокачать свои Sales навыки! Успевайте подать заявку на участие на этой неделе.

Современные инструменты по управлению продажами и технологиям продаж только для участников форума.

На двух параллельных площадках Sales Forum выступят с шестью полуторачасовыми мастер-классами в формате edutainment:
  • Дмитрий Норка (Хедлайнер форума, Москва)
  • Андрей Тилькунов (Новосибирск, SOVA)
  • Надежда Головизина (Новосибирск, SOVA)
  • Елена Василькова (Новосибирск, SOVA)
  • Любовь Черемисина (Новосибирск, ProEnter)
  • Анна Гречко (Тбилиси)
Спикеры Sales Forum 2019.
Спикеры Sales Forum 2019.
Источник фото: business-trener.ru

Если вы еще не среди участников, поспешите подать заявку!

Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Все подробности, программа, стоимость по Sales Forum тут >>>

Подать заявку на участие можно любым удобным способом:

Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (Ассоциация практикующих бизнес-тренеров)

Полиграфический партнер: Типография Андрея Христолюбова

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter

Sales Forum — Сейлз Форум, 16+

Edutainment — Игровое обучение и форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость