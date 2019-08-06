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Игорь Манн расскажет барнаульцам о личной эффективности и клиентоориентированности

21 августа Игорь Манн проведет в Барнауле восьмичасовой интенсив для всех, кому важна личная эффективность и успешный бизнес.

Игорь Манн.
Игорь Манн.
Фото предоставлено организатором
Известный коуч представит сразу две самые востребованные программы в один день:
  • КлиентоМанния: как привлечь клиентов и сделать их своими навсегда. Технологичный, практикоориентированный и зажигательный толчок для развития бизнеса. В программе тренинга — точки контакта с клиентами, успешные кейсы и примеры неудачных решений, которые грозят потерей клиентов.
  • № 1 и его эффективность: как стать лучшим в том, что ты делаешь, чем бы ты не занимался. Это одна из лучших программ Игоря Манна, включающая в себя мотивацию, модель саморазвития и самопродвижения — и всё за один день. Научись быть эффективным руководителем, чтобы добиваться большего в бизнесе и в жизни.
Кому полезен семинар?
  • Владельцам бизнеса.
  • Руководителям компании и ведущим менеджерам.
  • Руководителям подразделений, ответственных за организацию работы с клиентами.
  • Маркетологам, PR-специалистам и всем, кого интересует тема развития бизнеса.
  • Специалистам клиентских служб, менеджерам, продавцам-консультантам.
  • Всем, кому интересна тема личной эффективности и саморазвития.
Автор и ведущий семинара — Игорь Манн:
  • Один из известнейших консультантов по маркетингу, бизнес-тренер.
  • Партнер и соучредитель крупнейшего в России издательства деловой литературы «Манн, Иванов и Фербер», компаний «Сила Ума», «МаркетингМашина», «Кросту».
  • Автор 12 программ открытых тренингов и 3 корпоративных программ.
  • По итогам опроса Гильдии маркетологов в 2008 году стал обладателем высших наград в трех номинациях: «Самый известный консультант по маркетингу», «Представитель лучшего делового издательства» («Манн, Иванов, Фербер»), «Автор самой полезной книги по маркетингу» («Маркетинг на 100%").

Стоимость обучения: 3 000 рублей

Дата проведения: 21 августа 2019 г.

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: +7 (913) 369-52-89, адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 24, 4-й этаж.

Подробная информация на сайте: meitan.ru/mann

Информация о стоимости действительна на момент публикации. (16+)

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