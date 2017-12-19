Инвалидам в Алтайском крае предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. рублей

В Алтайском крае, в декабре 2017 года, для людей с ограничениями по здоровью открыто более 1 тыс. вакансий. Зарплата, на которую они могут рассчитывать колеблется в пределах от 9,4 до 60 тыс. рублей. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.
Перечень вакансий для граждан с инвалидностью разнообразен. Они могут устроиться как на руководящие должности, так и низкоквалифицированную работу.
Топ вакансий с самой высокой зарплатой для инвалидов в Алтайском крае
- Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением в Наркодиспансер Рубцовска — 30-60 тыс. рублей.
- Программист на комбинат "Русский хлеб" — 50 тыс. рублей.
- Менеджер по закупкам в фирму "Управляющая" (согласно открытым источникам — юрлицо "Марии-Ра") — 40 тыс. рублей.
- Специалист офиса продаж "ВымпелКом" (бренд "Билайн") — 12-40 тыс. рублей.
- Энергетик в фирму "Управляющая" — 40 тыс. рублей.
- Торговый агент в компанию "Алтайские колбасы" — 25-35 тыс. рублей
- Менеджер по аренде в фирму "Управляющая" — 35 тыс. рублей.
- Юрисконсульт в фирму "Управляющая" — 35 тыс. рублей.
- Инженер-программист на "Иткульский спиртзавод" — 32,5 тыс. рублей.
- Транспортный логист на комбинат "Русский хлеб" — 30 тыс. рублей.
9,4 тыс. рублей — самая низкая зарплата, которую предлагают инвалидам в Алтайском крае. За эти деньги можно устроиться разнорабочим, дворником, слесарем, официантом, почтальоном, швеей, санитаркой, торговым агентом, аналитиком, бухгалтером.
Полный перечень вакансий доступен по ссылке.
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