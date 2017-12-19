Работа

Инвалидам в Алтайском крае предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. рублей

Сегодня, 19:59.
Работа и обучение

В Алтайском крае, в декабре 2017 года, для людей с ограничениями по здоровью открыто более 1 тыс. вакансий. Зарплата, на которую они могут рассчитывать колеблется в пределах от 9,4 до 60 тыс. рублей. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. 

Смартфон. Работа, обучение.
Смартфон. Работа, обучение. Фото : СС0.

Перечень вакансий для граждан с инвалидностью разнообразен. Они могут устроиться как на руководящие должности, так и низкоквалифицированную работу.

Топ вакансий с самой высокой зарплатой для инвалидов в Алтайском крае

  1. Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением в Наркодиспансер Рубцовска — 30-60 тыс. рублей.
  2. Программист на комбинат "Русский хлеб" — 50 тыс. рублей.
  3. Менеджер по закупкам в фирму "Управляющая" (согласно открытым источникам — юрлицо "Марии-Ра") — 40 тыс. рублей.
  4. Специалист офиса продаж "ВымпелКом" (бренд "Билайн") — 12-40 тыс. рублей.
  5. Энергетик в фирму "Управляющая" — 40 тыс. рублей.
  6. Торговый агент в компанию "Алтайские колбасы" — 25-35 тыс. рублей
  7. Менеджер по аренде в фирму "Управляющая" — 35 тыс. рублей.
  8. Юрисконсульт в фирму "Управляющая" — 35 тыс. рублей.
  9. Инженер-программист на "Иткульский спиртзавод" — 32,5 тыс. рублей.
  10. Транспортный логист на комбинат "Русский хлеб" — 30 тыс. рублей.

9,4 тыс. рублей — самая низкая зарплата, которую предлагают инвалидам в Алтайском крае. За эти деньги можно устроиться разнорабочим, дворником, слесарем, официантом, почтальоном, швеей, санитаркой, торговым агентом, аналитиком, бухгалтером.

Полный перечень вакансий доступен по ссылке

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