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Работа и обучение

10% ищущих работу жителей Алтайского края пожаловались на харрасмент

С домогательствами на работе столкнулись 10% соискателей Алтайского края, выяснила служба исследований hh.ru с помощью онлайн-опроса.

Работа. Женщина.
Работа. Женщина.
СС0

90% опрошенных соискателей из Алтайского края никогда не сталкивались с харрасментом на текущем или последнем месте работы, 8% были вынуждены выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес со стороны коллег или руководства, 6% сообщили о нежелательных прикосновениях.

86% соискателей из Алтайского края ничего не известно о случаях сексуальных домогательств в отношении коллег, но 13% все-таки знают об оскорблениях в адрес других сотрудников, 8% опрошенных в курсе нежелательных прикосновений.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, составила 87%.

От харрасмента больше страдают женщины: 93% соискателей мужского пола не подвергались подобным действиям, а среди женщин доля ответивших аналогичным образом не превысила 82%.

Отрасли, где меньше всего страдают от харрасмента: энергетика, телекоммуникации, сельское хозяйство, IT, металлургия, розничная торговля и строительство.

Чаще о неприличных высказываниях и оскорблениях упоминали представители сектора товаров народного потребления, гостинично-ресторанного бизнеса, а также продуктов питания.

Авторы исследования также подчеркивают, что в 84% российских компаний нет процедур предотвращения харрасмента на работе. Всего 6% работодателей отметили, что запрет на домогательства прописан в политике компании.

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