Исследователи назвали самые популярные и самые дорогие вакансии в Барнауле

Компания проанализировала данные по пяти столицам регионов Сибири: кроме Барнаула исследовались запросы соискателей и работодателей в Новосибирске, Омске, Красноярске и Иркутске.

Самая популярная работа

Как оказалось, пятерка самых популярный по запросам от тех, кто ищет работу во всех этих городах одинаковая, разнятся только места в топ-5 в зависимости от столицы региона. Например, в Барнауле лидирует профессия грузчикa. В Новосибирске и Красноярске на первом месте работа уборщицы. В Омске — продавца-консультанта, а в Иркутске — водителя.

Топ-5 самых популярных профессий Барнаула (по версии Jooble):

грузчик, администратор, водитель, продавец-консультант, уборщица.

Самая запрашиваемая зарплата

Исследователи также проанализировали, какую заработную плату запрашивают соискатели самых востребованных профессий: от среднего нижнего порога до среднего высшего. В Барнауле люди, ищущие работу из указанного выше рейтинга (грузчик, администратор и т.д.) запрашивают до 34 тыс. руб. А в Красноярске и Иркутске у соискателей по этим профессим запросы вырастают до цифр более 40 тыс. руб.

Самые доходные вакансии

По итогам первого квартала этого года Jooble отметила, что в Барнауле сотруднику, которого ищут на должность агронома тепличного хозяйства, предлагают от 150 до 300 тыс. руб. Это самое выгодное предложение по данным исследования.

А вот в Новосибирске самой доходной вакансией является должность научного сотрудника в китайскую компанию. Ему работодатели готовы платить от 300 до 600 тыс. руб. В Красноярске на первом месте стоит должность менеджера по банковским гарантиям. Но тут вилка предлагаемой зарплаты очень велика — от 80 до 500 тыс. руб. Точно такая же вакансия с теми же предложениями по заработной плате на первом месте и у Омска. А вот в Иркутске ищут директора щебеночного завода на зарплату от 150 до 400 тыс. руб.