Не работать станет невыгодно: как будут выплачивать пособие по безработице в 2019 году

Закон, который ввел новый пенсионный возраст в России, также изменил порядок выплаты пособия по безработице. Сроки выплат для большей части граждан сократились вдвое, изменилось значение понятия «предпенсионный возраст», а максимальный и минимальный размеры пособия могут увеличить.

Сколько будут получать безработные в 2019 году?

Максимальный и минимальный размер пособия по безработице определяет правительство РФ. В 2018 году минимальный размер пособия составляет 850 рублей в месяц, максимальный — 4900 рублей в месяц.

Размер пособия на 2019 год пока не утвержден — есть только проект постановления. В нем предусматривается, что минимальный размер пособия вырастет до 1,5 тыс. рублей, а максимальный до 8 тыс. рублей.

Граждане предпенсионного возраста смогут получать не более 11 280 рублей. Ставки умножаются на районный коэффициент. В Алтайском крае он составляет 1,15−1,25.

Чиновники в интервью СМИ говорят о возросших пособиях по безработице как об уже свершившемся факте. Видимо, вероятность принятия нового постановления велика.

Какой возраст будет считаться предпенсионным?

В текущей редакции закона «О занятости населения в РФ» предпенсионным считается возраст за 2 года до выхода на пенсию, в новой версии — за 5 лет. Особый порядок получения пособия по безработице для этой категории граждан не определен — они получают выплаты на общих основаниях.

С 2019 года за 5 лет до выхода на пенсию безработные смогут получать пособие в большем размере (если соответствующее постановление правительства примут) и по специально утвержденной для них схеме.

Как будут выплачивать пособие по безработице гражданам до предпенсионного возраста?

Срок выплаты пособия уменьшился вдвое. Как и раньше он зависит от того, сколько времени трудился человек до потери работы. «Критический» срок — 26 недель (6,5 месяцев).

Если вы работали полгода и дольше, то в течение года после постановки на учет сможете получать пособие не более 6 месяцев. Если же меньше 26 недель, то не более 3 месяцев.

В первом случае размер пособия будет исчисляться процентом от среднего заработка: первые три месяца — 75%, оставшиеся три — 60%. Во втором случае выплатят минимальный размер пособия — пока что это 850 рублей.

Как будут выплачивать пособие гражданам предпенсионного возраста?

За 5 лет до предполагаемого выхода на пенсию наступит особый порядок выплаты пособия по безработице. Человеку, который работал более 26 недель, будут выплачивать пособие не более года за период 18 месяцев.

За каждый год стажа свыше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин период выплат увеличивается на две недели.

Размер выплат будут рассчитывать исходя из средней зарплаты: первые три месяца 75%, следующие четыре — 60%, оставшиеся пять — 45%.

Если же человек до постановки на учет работал менее 26 недель, то он сможет получать пособие не более 3 месяцев в течение года в минимальном размере.

Когда служба занятости может приостановить выплату пособия по безработице?

Служба занятости приостанавливает выплату пособия по разным причинам: когда отправляет человека на обучение со стипендией, из-за неявки в службу дольше месяца, переезда и т.д. Есть и порядок приостановки выплат из-за отказа работать по предложенным вакансиям — он поменялся. Условия стали мягче.

С 1 января 2019 года служба занятости может приостановить выплату на срок до одного месяца, если гражданин отказался от двух вариантов трудоустройства по специальности. Или спустя месяц после постановки на учет отказался от участия в оплачиваемых общественных работах.

Раньше приостановить выплаты в случае подобных причин могли на срок до трех месяцев. Правда, отказаться надо было от трех подходящих предложений по работе и от оплачиваемых общественных работ спустя три месяца после постановки на учет.

С какого времени действуют новые правила?

Новый порядок начинает действовать с 1 января 2019 года. Граждане, которые встали на учет по безработице в 2018 году, продолжат получать пособие по правилам текущего года.

Сколько безработных в Алтайском крае?

По данным на 1 ноября 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 12,9 тыс. безработных, это 1,1% всех работоспособных граждан. Год назад было 14,2 тыс. человек или 1,2% от трудоспособного населения.

Для подготовки текста использованы материалы Министерства труда и социальной защиты населения Алтайского края.